(FOTO) POLICIJA EVAKUIRALA AERODROM U FRANKFURTU: Dio aerodroma zatvoren, putnicima najavili da će zbog operacije letovi možda kasniti!

Njemačka policija u subotu u popodnevnim satima evakuirala je aerodrom u Frankfurtu.

Točan razlog evakuacije još se ne zna, no pojedini mediji pišu da je jedan muškarac na aerodromu ostavio kofer te se nakon toga dao u bijeg.

I policija je sama kazala da su snage podignute na noge zbog ‘kofera’, no navodno je prtljaga bila bezopasna.

Službenih informacija što se točno događa za sada nema, a iz policije su zamolili korisnike društvenih mreža da ne dijele video policijskih akcija na istima.

Na službenom Twitter prifilu aerodroma stoji kako će zbog policijske operacije na terenu možda kašnjenja u letovima.

As a result, there may be delays in the operation. Passengers are therefore asked to check the flight status in advance on the airlines' websites.









— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) January 16, 2021