(FOTO) POKAZAO HRVATSKOJ SLIKE, ‘EVO NJEGA SA ZVIJEZDOM!’ Za govornicom upozorio na planove vladajućih: ‘Na balu vampira vam nitko neće ništa’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Već se rano jutros moglo vidjeti da će u Saboru biti svega.

Saborske klupe srijedom ujutro obično nisu tako krcate kao što je to bio slučaj danas. Naime, nisu se zastupnici najednom sjetili da je dolazak na sjednice njihov posao, već je trebalo na dnevni red uvrstiti prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u hitni postupak.

I to je bio razlog zašto su jutros pljuštale opomene, Mostovac Miro Bulj čak je izbačen iz Sabora, a nakon stanke je Gordan Jandroković otkrio da je doživio i vrlo neugodnu situaciju jer su se, tvrdi, Željko Sačić i Krešo Beljak sjurili prema njemu ‘kako bi mu fizički priprijetili’.





Čim je sjednica nastavljena, a saborska većina uredno se pojavila na radnom mjestu, izglasano je da se prijedlog Zakona raspravi u hitnom postupku sa 75 glasova za. I kao čarobnim štapićem, nakon glasanja, glavnina njih je nestala iz sabornice pa su zastupnici krenuli s onime s čime su inicijalno trebali početi, a to je slobodno iznošenje stajališta po klubovima zastupnika.

Zekanović: Nema promjene što se tiče HOS-a

“U odnosu na Domovinski rat i HOS, njihove postrojbe i znakovlje, ne mijenja se ništa. Oni žele prikazati da se mijenja, žele dramu. Svi koji danas čine većinu imaju veći pijetet jer su sudjelovali u tim postrojbama za razliku od onih koji su u to vrijeme brojali ustaše u postrojbama HV-a. U vladajućoj većini, za razliku od ostatka sabornice, ima 15 puta više branitelja, a sve što čujete od ovih ljudi ovdje je demagogija”, rekao je Hrvoje Zekanović.

Dretar: Kako neugodno – Medved na prvoj liniji, Plenković u Parizu

Zatim je za govornicu došao Davor Dretar iz Domovinskog pokreta.

“Premijer je bio u Ukrajini, očekivali bi da je nakon toliko godina diplomacije znao organizirati sastanak. Naime, on je na sastanak s vodstvom zemlje u ratu poveo je šefa Kabineta i ministra vanjskih poslova, a oni su bili na ‘pariškoj fronti’. Nije se sjetio povesti Tomu Medveda. Bilo bi nezgodno, zamislite da je na tom sastanku bio Medved pa da je Zelenski pitao gdje ste bili za vrijeme rata, premijer bi rekao u Parizu. a Medved na prvoj liniji. To bi bilo neugodno pa je Medved ostao doma, to pokazuje da je sve podređeno liku i djelu premijera, zato je posjetio Ukrajinu kao promociju. Tužno se ponaša i u Hrvatskoj, čuli smo ‘kome se ne sviđa, neka ode iz Hrvatske’. Pola milijuna ga je poslušalo, oni koji su ostali su za nagradu dobili jeftinu struju”, rekao je Dretar, na što je HDZ-ov Miro Totgergeli rekao kako to nije točno.

“Cijelu raspravu je sveo da na sastanku s Plenkovićem u Ukrajini nije bio Medved, a obišli su cijelu Ukrajinu”.

Orešković: Plenkoviću i HDZ-u treba reći Auf Wiedersehen!

Dalija Orešković u slobodnom se govoru obrušila na vladajući HDZ i premijera.









“Problem komunističkih režima je bio taj što se jedna partija poistovjećivala s pojmom države. Nakon 30 godina došli smo do toga da je razlika između bivšeg režima samo to što nad svime ne upravlja jedna partija već jedan čovjek – Andrej Plenković. Može li biti država talac jednog čovjeka, mogu li roditelji njegovatelji dobiti naknadu bez da Plenković to sam ne odluči ili zdravstveni radnici nakon pregovora s Berošem, na kraju dogovore s Plenkovićem. Smije li se nevidljivi ministar pravosuđa javiti vezano za novi kroj izbornih jedinica koje će biti oblikovane putem Plenkovića ili Šeksa. Može premijer gubiti živce za govornicom, ali to neće promijeniti da je ovo što kažem istina. Ovo jutro Hrvatska je kao država postala sramota, scene od jutros građani nisu zaslužili gledati. Ovo je slika Plenkovićeve Hrvatske. Što je nasljeđe njegove vladine? Nazadovanje institucija, korupcija bez presedana koje je razgranatija od one iz vremena Sanadera. Ostavka šefice Uskoka? Naivni mogu vjerovati da iza toga ne stoji politički pritisak. Plenkoviću i HDZ-u treba reći Auf Wiedersehen!”.

Pavliček vadio slike četnika i Hos-ovca

Zatim je za govornicu stao Marijan Pavliček koji se obrušio na zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, a izvukao je i nekoliko fotografija.

“Danas ćemo popodne raspravljati o izmjenama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ovaj zakon nas vraća u mračno doba komunizma, verbalnog delikta. Niz nedorečenosti imamo u tom zakonu, tako u čl. 5 se govori da tko na javnom mjestu reproduciranjem pjesama, tekstova, simbola remeti javni red i mir, kaznit će se s 4000 eura. Postavlja se pitanje radi čega drakonske novčane kazne i zašto u hitnu proceduru, je li to bio uvjet SDSS-a? Jer po tome, svi koji budu spominjali, primjerice, ime pripadnika HOS-a Jean Michela Nicoliera, koji je izgubio glavu u Vukovaru, nosio amblem HOS-a, bit će kažnjeni?”, pitao se Pavliček.









“Zvijezda petokraka, pod kojom se rušilo i ubijalo 1991. evo slika Šljivančanina s tom zvijezdom, nastala je najveća masovna grobnica na Ovčari”, nastavio je.

“Zatim njegovi vojnici koji ulaze u Vukovar pod petokrakom te siluju i ubijaju, i dalje ćete ju moći nositi na Trgu bana Jelačića i na skupu bala vampira u Kumrovcu i nitko vam neće ništa. Ovo je zakon dvostrukih aršina, produbljivat će jaz među građanima. Nepoznanica je i kažnjavanje širenja dezinformacija i laži u javnom prostoru. Koji će institut to ocijeniti?”, zaključio je Pavliček.