(FOTO) POKAZALI ŠTO MOŽE HRVATSKO ORUŽJE! Ukrajinci nemilosrdno tuku po Rusima: Ispaljuje Jugoslavenske rakete 

Nije tajna da se na ukrajinskom ratištu nalazi i hrvatsko naoružanje.

Tako se na društvenim mrežama pojavila objava na kojoj se vidi hrvatski bacač raketa u akciji.

Hrvatski RAK-SA-12 128mm vučeni višecjevni bacač raketa primijećen je u službi ukrajinske granične straže.

Ovaj MRL se može vidjeti kako ispaljuje jugoslavenske rakete M63 HE koje je napravio PRETIS Vogošća 1980-ih.

M63 ima domet od ~8,5 km i ima približno 2,5 kg HE punjenja, piše na Twitteru Ukraine Weapons Tracker, račun koji pomno prati sve vrste naoružanja koje sa Zapada stižu na ukrajinsko bojište.

