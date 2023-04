(FOTO) POKAZALA KAKO JOJ JE UNAKAZIO AUTO! Zagrepčanka u šoku zbog mehaničara: ‘Vrijeme je da svi saznaju tko je dotični’

Autor: I.G.

U jednoj grupi na Facebooku u kojoj korisnici prijavljuju različite vrste prijevara, jedna žena iz Zagreba je opisala svoje neugodno iskustvo s automehaničarom. Priložila je i fotografije i slike zaslona na kojima se vide poruke koje su razmijenili, a koje upućuju na to da je majstor napravio vrlo loš posao.

“Kako dani/mjeseci prolaze, a dotični ‘gospodin’ izbjegava pozive/sastanke i dogovore, vrijeme je da svi saznaju tko je on i kakav je. Ž. *****, lopov i prevarant. Sve ovo iznosim s dokazima, da ne bi bilo kleveta ili laži iznesenih s moje strane.

Kazneno ga ne vrijedi goniti jer kako statistički podaci državnog tijela govore (dostupni na internetu na listi dužnika) dužan je preko 500.000 kn i za poreze ali i za doprinose.





Pa da krenemo…

Nakon sudara, na preporuku auto smo dali raditi njemu i trebao je biti gotov do Badnjaka.

Novce za dijelove, okvirno 12.000 kn od mene je dobio jednu večer na ruke, ostatak će dobiti naravno kad auto bude gotov. Ostatak novca je također dobio, a kako je napravio auto, procijenite sami.

Auto nije bio gotov, no svejedno je zvao za Badnjak da mu se posudi novaca jer nema, nismo bili u Zg pa ih Bogu hvala nije ni dobio. Više puta od tada je zvao da se dođe večeras, sutra po auto. AUTO NIJE BIO GOTOV.









Dobio je reklamaciju sigurno dva puta od strane muža i vozača da stavlja polovne dijelove, a ne nove.

Kad je napokon auto bio gotov dovezao ga je po noći da se ne vidi, U 2. MJESECU TEK ove godine.









Auto je išao na prodaju i pri pregledu su druga dva mehaničara i limara pokazali šta nije napravio i dokazali sve slikama.

Po ponudi možete vidjeti da su mu plaćeni novi dijelovi i koji sve rad, a po slikama ćete primijetiti da skoro ništa dogovoreno nije odrađeno i da je stavljao polovne dijelove. Limariju i lakiranje bi bolje odradilo dijete od četiri godine.

Branik nije ni polovni stavio, a naplatio ga je, nego je stari naš kitao!! Neće da se javi, a i kad se javi ne može pričati, nazovite tada i tada, naravno opet se ne javi. Prije dva tjedna je rekao da se vidimo u 14 h u subotu, nije se htio opet javiti. Zadnji pokušaj je bio preksinoć, zvala sam sigurno 5, 6 puta, ako ne i više, dotični se odbija javiti.

Radi sada kod jednog čovjeka u Dugavama u mehaničarskoj radnji, ne više na gore danoj adresi. RAČUN JE REKAO POSLATI još u 2. mjesecu kako bi ‘opravdao se’, naravno DA NIJE POSLAO. Ponovni popravak je koštao 870 eura dodatnih plus kazna iz 1. mjeseca. Nije do novaca nego do prevare i bezobrazluka. Izbjegavati ga u širokom luku”, požalila se gospođa i priložila fotografije na kojima se doista vide razmjeri šeprtljavo odrađenog posla.