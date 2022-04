(FOTO) POGLEDAJTE ‘UDBAŠENKA’ I ‘KREMLJENKA’ KAKO DIŠU KAO JEDNO! Nekoć su skupa ‘rujno vino’ pili, a danas ratuju kao Izrael i Palestina: Evo kako je pukla ljubav!

Autor: M.P.

“Povodom 75. obljetnice proboja posljednjih zatočenika ustaškog logora Jasenovac predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u odavanju počasti žrtvama kod spomen-obilježja „Kameni cvijet“. Uz predsjednika Republike, počast žrtvama polaganjem zajedničkog vijenca odali su predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, predsjednika Vlade Andrej Plenković, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus te zastupnici u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi“, priopćenje je Ureda predsjednika s obilježavanja proboja iz ustaškog logora Jasenovac iz 2020. godine.

Iz današnje perspektive, da su vijence skupa polagali Milanović, Jandroković, Plenković, Habulin i Pupovac, zvuči kao znanstvena fantastika jer su odnosi između dva brda izvršne vlasti nikad gori, odnosno, de facto nepostojeći.

Idila u vrhu hrvatske politike očito je bila samo ‘faza mednog mjeseca’ jer su već iduće 2021. godine koračali u dvije odvojene kolone.

Raskol 2021. godine: Sukob oko šefa Vrhovnog suda

Naime, Milanović je premijera i predsjednika Sabora tada pozvao da zajednički obilježe obljetnicu proboja zatočenika iz Jasenovca 22. travnja, no odgovor nije dobio. Plenković je Milanovića odbio i dva tjedna ranije na obilježavanju 30. godišnjice pogibije policajca Josipa Jovića iako je predsjednik pozvao premijera da i to učine zajedno. Plenković je tada svoj potez objasnio epidemiološkom situacijom.

No, kasnije je na vidjelo izašlo da je razlog odvojenog polaganja vijenaca osobne prirode, odnosno da je razlog tome sukob koji je između njih dvojice izbio i eskalirao zbog neslaganja u načinu izbora novog predsjednika Vrhovnog suda. Milanović je tada počeo s ozbiljnim optužbama na račun premijera te kritizirao predstavnika antifašista Habulina koji je bio u koloni predsjednika Vlade.

“Oni moraju paziti što rade jer su ovisni. Nikada nisam uvjetovao ponašanje udrugama branitelja jer su ovisne o proračunu. Ovdje su ljudi ucijenjeni. 15 do 10 me nazove, nije me nazvao jer mu je bilo neugodno, nego je zvao protokol i rekao da mora imati most prema Vladi. Sjeli su mu na kuću. To je ucjena. Je l’ ovo civilizirano ponašanje? Plenković je uvijek ‘idite naprijed’, On nikada metak neće primiti”, rekao je tada Milanovića.

Ove godine Milanović samo nadogradio uvrede

Ove 2022. godine za Habulina je imao još teže uvrede koje je, zapravo, samo malo nadgradio od prošle godine.

“Imate korumpirane polubande i neovisnu židovsku zajednicu, prije dvije godine je Kraus bio s nama, onda je sve kupljeno, Habulina su kupili za tri gemišta, a uredno se vratio mojim autom. Imate istu farsu, neki ljudi dolaze po još. Habulin prošle godine zadnji čas kaže mom protokolu koji kaže da ne smije sa mnom na protokol jer su mu rekli”, rekao je Milanović.

Premijer Plenković danas nije bio previše raspoložen za daljnje konfrontacije. Iako mu proteklih dana nije ostao dužan te je predsjednika nazvao ‘karijesom s Pantovčaka’, u Jasenovcu je kratko rekao da ne želi komentirati besprizorne izjave.





“Mi radimo svoj posao odgovorno, u interesu hrvatskih građana. Neki drugi koji imaju puno vremena ne rade to. Kad pređu granicu, onda slijedi odgovor. Sjetite se kakva je bila komunikacija prije 2020. Vratite film pa napravite analizu pa me onda pitajte o komunikaciji”, rekao je o riječima koje je on uputio Milanoviću pa dodao: “Uopće se neću baviti njime”. Još je napomenuo da se ono što Milanović govori može nazvati ‘patološkim laganjem’.

Dosad su se sukobljavali oko brojnih tema poput imenovanja šefa Vrhovnog suda, kupovine vojne opreme, imenovanja veleposlanika, pada drona u Zagrebu, a najnoviji okršaj dogodio se zbog zahtjeva za pomilovanjem bivših obavještajaca jugoslavenskih tajnih službi, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji se našao na Milanovićevom stolu, a koji je potpisao niz istaknutih generala Domovinskog rata.

‘Udbašenko’ i ‘Kremljenko’

Plenković je zapravo optužio Milanovića da stoji iza te inicijative, na što je Milanović sasuo niz uvreda na račun premijera, rekavši mu da je ‘sitna hulja’ i ‘udbaš’, na što je premijer najavio da će ga Vlada bojkotirati u svakom smislu od sada pa nadalje, optuživši ga da je ‘ruski agent.









Kako uopće zamisliti nastavak bilokakve suradnje između premijera i predsjednika nakon što jedan drugoga nazivaju ‘Udbašenskom’ i ‘Kremljenkom’, no teško je da ćemo do kraja njihovog mandata ponovno gledati sliku zajedništva, pa makar samo na službenim komemoracijama. No, fotografija s obilježavanja u Jasenovcu iz 2000. godine pokazuje da je zaista moglo drugačije.