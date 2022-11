(FOTO) ‘POGLEDAJTE ŠTO NAM JE STIGLO!’ Ukrajinci dobili opasno oružje: ‘Hvala partneri, nastavljamo obarati neprijatelje’

Novi sustavi protuzračne obrane koje su osigurali zapadni saveznici Ukrajine stigli su u zemlju, rekao je u ponedjeljak ukrajinski ministar obrane.

“Gle tko je ovdje! PZO sustavi NASAMS i Aspide stigli u Ukrajinu! Ovo oružje će značajno ojačati ukrajinsku vojsku i naše nebo učiniti sigurnijim”. napisao je Oleksii Reznikov na Twitteru.

“Nastavit ćemo s obaranjem neprijateljskih ciljeva, koji nas napadaju. Hvala našim partnerima, Norveškoj, Španjolskoj i SAD-u.”

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022