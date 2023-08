(FOTO) Pogledajte atmosferu u Grčkoj: Hrvatski navijači idu pred sud

Autor: I.G.

Ispitivanja navijača Dinama u Ateni zbog sukoba u kojem je navijač grčkog AEK-a uboden nožem traju već treći dan, a u protekla dva dana ispitano je njih 70.

Svim ispitanim navijačima je određen istražni zatvor, a još 35 navijača treba izaći pred tužitelja, piše HRT. DNA svih 105 navijača uspoređuje se s prikupljenim dokazima.

Pismo roditelja

Podsjetimo, roditelji uhićenih Boysa, uplašeni za sigurnost svoje djece, poslali su u petak otvoreno pismo predsjedniku Zoranu Milanoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i pučkoj pravobraniteljici. U njemu zahtijevaju žuran odlazak visokih izaslanstava Ministarstva vanjskih poslova, MUP-a i Ministarstva pravosuđa u Grčku.

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave priopćeno je da je ministar Malenica razgovarao s grčkim kolegom. Predsjednik Milanović očekuje da se u sljedećih 5 dana zadrže osumnjičeni, a ostali puste.

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sada istječe. Ukoliko svima daju pritvor, neovisno o tome zašto su išli dolje, išli su se mlatiti, to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali su građani i imaju svoja prava”, rekao je Milanović.