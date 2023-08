(FOTO) Palo primirje Plenkovića i Milanovića? Premijer rekao nešto znakovito

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s članovima Vlade došao je u Sinj na 308. Sinjsku alku gdje je dao kratku izjavu za medije.

Uoči Alke rekao je kako mu je zadovoljstvo da Vlada podržava ove aktivnosti koje su dio naše tradicije.

Na pitanje jesu li zatoplili odnosi s predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao je kako se uvijek kulturno pozdrave na Oluji i na Alci.





‘Hoće li potpisati? Ima još četiri dana’

“Hoće li on potpisati odluku o VSOA-i? To je na njemu, mi smo usuglasili i ja sam svoj dio papira potpisao, bilo bi dobro da je i on jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći”, kazao je.

Što se tiče privođenja HOS-ovca uoči Oluje rekao je da je to posao policije, a ne Vlade.

O čemu su pričali na Oluju? ‘Medeni mjesec’

Dodaje, devedeset posto svih imenovanja unutar oružanih snaga su na stolu Milanovića.

“Ne ponaša se sukladno zakonu jer traži nekakav paket. To je možda u njegovoj glavi, ali toga nema u zakonu”, napomenuo je.









Na pitanje o čemu su jučer pričali na Oluji samo uz osmijeh odgovorio: “Honeymoon (eng. medeni mjesec)”.