(FOTO) PA ŠTO JE OVO? DJEVOJČICA IMA RAK PLUĆA, A PEDOFIL TRAŽI NJEZINE GOLE SLIKE: Majka tražila pomoć, a zbog toga je zažalila

Autor: Dnevno

Jedna samohrana se našla na listi napasnika koji uglavnom biraju takve majke ili obitelji kojima je potrebna pomoć.

Evo kako je do toga došlo.

T. N. je samohrana majka s troje djece. Bila je žrtva napasnika koji je zahtievao golišave slike njezinih dvaju kćeri društvenih mreža. Ima dječaka (9), djevojčicu (5), ali i jednogodišnju bebu.

Nakon uvodne poruke na Facebook-u, predator je odmah ciljano gađao na probleme ove majke, nudeći joj garderobu za njezinuu djecu. Da bi ostvario bliži kontakt i postigao to da mu majka vjeruje, pedofil pod ženskim imenom ‘Dragana’, obećao je da da će djeci pokloniti puno odjeće, uz, kako je naveo, ‘suknjice koje su jako liepe i kratke do gaćica‘.

Za srpski portal je rekla kako je ovo najgori mogući trenutak za ovakvu situaciju jer joj djevojčica boluje od karcinoma pluća.

“Moje dijete ima pet godina i ima tumor na prsnom košu. Jedino mi otac pomaže koliko može i snalazimo se kako znamo”, priča majka koja je željela ostati anonimna.

Kada je shvatila što joj se dogodilo, bila je izvan sebe jer kako kaže, nije vjerovala da ovakve osobe postoje. Na pitanje ima li poruku za pedofila koji je pokušao da je “namami u zamku”, majka je odgovorila jasno:

“S njima se ima tko baviti. Pitam takve ljude samo, uplaše li se možda ili pomisle da bi netko i njima i njihovim obiteljima mogao nešto slično napraviti“, bila je jasna majka.

Podsjećamo, pedofil koji se krio iza imena doktorica Dragana, počeo jse otvarati žrtvi, te joj je naveo kako trenutno živi i radi u Njemačkoj, iako je rodom iz Niša.

Žrtvi je počela obećavati da će dobiti još njenih stvari i to od njenog brata koji živi u Beogradu, a ona (Dragana) ima u njemu svoje stvari koje joj želi pokloniti. Da se nijednog trenutka nije kolebala u namjeri da dobije slike djece, čak i poslije informacije da petogodišnja djevojčica boluje od tumora, pokazalo se u narednim porukama u kojima je pedofil predator tražio od majke u više navrata da mu šalje gole slike djevojčice.

Foto: Printscreen / Espreso.rs

U namjeri da je dodatno odobrovolji i da skrene pažnju sa svojih monstrouznih zamisli, ‘Dragana’ je žrtvi obećala i financijsku pomoć, dodajući da zna da “nije lako biti roditelj u Srbiji”, te i da se vidi da je ona (majka) dobra osoba, nakon čega je zatražila njen broj telefona.

Kako je navedeno na Facebook-u žene koja je to i podijelila javnosti, na meti ovog pedofila su majke teškog materijalnog stanja, a da bi došao do svog cilja, on koristi više profila s kojih se žrtvama obraća ljudski i s riječima kako je tu da im pomogne, kao što je to bio slučaj s ovom samohranom majkom troje djece.

Foto: Printscreen / Espreso.rs