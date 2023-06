(FOTO) Otkriveni detalji kokainske akcije stoljeća, policiji pomogli Dax i Kastro: ‘Naša poruka je jasna, nećete to raditi ovdje’

Autor: I.G.

Hrvatska policija i Carinska uprava uspješno su izveli zajedničku akciju koja je rezultirala najvećom zapljenom droge dosad na našim prostorima. U protekla tri mjeseca, 745 paketa kokaina visoke čistoće, ukupne težine isto toliko kilograma, pažljivo umotanih u alufoliju i selotejp, bili su u posjedu hrvatskih vlasti.

Zaplijenjeni kokain je bio skriven u pet kontejnera namijenjenih transportu u zemlje Europske unije. Iako identitet pošiljatelja i kupaca još uvijek nije poznat, vrijednost droge procjenjuje se na čak 20 milijuna eura. Da je kokain stigao do krajnjih korisnika, njegova težina bi se povećala zbog raznih punila, što bi rezultiralo petostruko većom količinom i ogromnim financijskim dobitkom za kriminalnu mrežu.

Psi nanjušili drogu

Ključnu ulogu u otkrivanju ove velike količine kokaina, koji je stigao iz zemalja Južne Amerike, odigrali su policijski psi. Prvi je na trag sumnjivog tereta naletio Dax, carinska njuška, a potom mu se pridružio Kastro, njegov četveronožni kolega iz Primorsko-goranske policijske uprave.





Ova hrabra dvojica pasa su u ožujku obavljajući svoj posao njuškanja kontejnera koji su pristigli u lučki terminal u Rijeci, upozorili carinike i policajce na prisutnost sumnjivog materijala u prvom od pet kontejnera. Njihova treningom steknuta sposobnost prepoznavanja droge od vitalnog je značaja u borbi protiv krijumčarenja.

Ova uspješna akcija hrvatskih vlasti predstavlja veliki korak u suzbijanju međunarodnog krijumčarenja droge. Policijski psi kao nezamjenjivi saveznici omogućuju otkrivanje skrivenih opasnih tvari i doprinose sigurnosti društva. Očekuje se da će daljnja istraga otkriti ključne informacije o mreži krijumčara i njihovim krajnjim destinacijama, što će biti od velike važnosti za sprječavanje sličnih ilegalnih aktivnosti u budućnosti.

“Radilo se o operativnoj akciji profiliranja rizika odnosno čitanja kargo manifesta po svim slučajevima, ali to je svakodnevni posao djelatnika analize rizika. Naime, profiliraju se suspektni kontejneri te se odvajaju i prolaze neku vrstu provjere iskrcaja ili samo otvaranja kontejnera. Napominjem, ovo nije pojedinačni slučaj, već traje određeno vrijeme. I svakodnevno to radimo te smo u kontaktu kad se pojedini profil aktivira jer tad kreće akcija dogovorena s mobilnom jedinicom policije kao određena vrsta provjere po pojedinom kontejneru”, rekao je za Jutarnji list Andrej Franulović, pročelnik Područnog carinskog ureda Rijeka.

“Na tržištu se bilježi povećanje proizvodnje kokaina. Hrvatska nije prva luka ulaska droge u Europu nego su to druge zemlje poput Malte primjerice. Kako raste proizvodnja tako raste i plasman. No, naša poruka svim krijumčarima je jasna – nećete to raditi ovdje”, rekao je prvi čovjek PU primorsko-goranske Hari Brna