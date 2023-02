(FOTO) OSVANULA IGRICA O VUKOVARU! ‘Krećeš kao početnik’: Hrvatski tim rekonstruirao ‘Bitku za Vukovar’

Pridruži se povijesnoj bitci za Vukovar na koncu 20. stoljeća kroz multiplayer borbu. Igraj u timovima i odaberi jednu od pet razina ili bez tima slobodno na svim razinama, pozvali su gejmere Cro Game Developers, kreatori n0ve hrvatske kompjuterske igre ‘Battle of Vukovar: Rain of steel’, koja je izašla 31. siječnja na platformi Steam.

Ciljeve igrači postižu krećući se po mapi koja je vjerna kopija Vukovara te koristeći autentično oružje iz Domovinskog rata. Tako će oni koji odluče zaigrati ovu stratešku ratnu igru, čije se vrijeme radnje odvija u 90-ima moći odabrati i stranu na čijoj se žele boriti, pa će odabrati da budu Hrvati ili Srbi.

Naime, mapa u igri precizno predstavlja grad Vukovar tijekom okupacije. Igračima je ponuđeno da odaberu žele li se boriti s 204. brigadom koja oslobađa grad ili na strani 'Rebela' ili pobunjenika koji ga pokušavaju zauzeti.





‘Za ovakvu igru treba puno vremena, novaca i ljudi’

Međutim, iako je izašla na platformi Steam te se naplaćuje 9 eura i 75 centi, Battle of Vukovar još nije gotova. Međutim, njezini tvorci žele prikupiti savjete od igrača, koji bi im trebali ukazati na moguće propuste, greške ili pak, mogućnosti poboljšanja.

Iako je prošlo samo dva dana otkad je igrica izašla, mnogi su je već probali, pa je i na Redditu osvanula kao tema, a komentari korisnika uistinu su raznoliki. Tako neki kažu kako je skupa, pogotovo s obzirom na to da još nije kompletno dovršena.

“Moje iskustvo prijatelj je kupio i došao sam do njega da probamo, ušli u igru, baš i nije nešto za toliku cijenu, čak 10 dolara ako zaokružimo, što je dosta po meni, ne preporučam, ima puno boljih ratnih igara”, kazao je jedan od komentatora.

Međutim, drugi je pravdao razvojni tim, rekavši kako ovo nije konačna verzija, već “early access” te da će igra biti potpuna tek za tri godine.

“Za ovakvu igru treba puno vremena, novaca i ljudi. Zato ih treba pohvaliti kaj su uopće pokrenuli ovu ideju, a ne popljuvat”, napisao je.

‘Hrvatska vlada ne ulaže ni kune u ovakvu industriju’

Međutim, neki se nisu složili, napisavši kako "tri godine nisu tri mjeseca" te kako nisu trebali ništa objavljivati još.









No, onda je dobio objašnjenje:

“A ovih dana je to postalo normalno, umjesto Kickstartera, mali devovi puste early access igru i tako privuku publiku, dobiju pare koje im trebaju za development i često stvore neki mali community gdje mogu direktno od igrača dobivati povratne informacije o igrici i što žele vidjeti, što treba promijeniti i slično.

Nitko nije primoran igrati early access, uvijek je naznačeno ako je EA, ali uglavnom osobe koje se navuku tokom tog perioda postanu jako odani fanovi koji pomognu privući nove ljude i osiguraju da igrica ne padne u zaborav”.









Bilo je i pohvala, pa je jedan korisnik napisao: “Bravo za Hrvate koji se trude napravit hrvatsku igru i brendirat je kao ‘made in croatia’ ususret jalovim komentatorima koji ništa nisu stvorili osim keyboard warrior charactera, kad znamo da hrvatska vlada ne ulaže ni kune u ovakvu industriju”.

‘Krećeš kao početnik’

Nećemo izostaviti niti šaljive komentare, bez kojih je teško zamisliti da prođe neka ovakva objava, pa je jednog zanimalo “je li može biti chetnik”, na što je dobio odgovor: “Krećeš kao početnik”.

“Respawnao bi se ko’ četnik sve dok se ne spawnam s druge strane Dunava, di mi je i misto”, zaključio je treći.

No, ima i onih koji su uistinu prepoznali trud razvojnog tima Battle of Vukovar: Rain of Steel, pa su je neki, kako kažu, kupili “samo da podrže dečke i cure”.