(FOTO) Oprez ako putujete s ovim autoprijevoznikom! Otkazuju linije, kasne, psuju, vozač puši u vožnji!

Autor: Dnevno

Kada smo vozača Croatia Bus-a nešto upitali, počeo bi vikati, psovati, odmahivati rukom?! Valjda zbog silne nervoze, tijekom vožnje pušio je cigaretu za cigaretom, iako na prozoru pokraj svakog sjedala stoji znak zabrane pušenja. Od djelatnice Autobusnog kolodvora Rijeka, doznali smo da autobusi Croatia Busa često kasne, da nerijetko u zadnji tren otkazuju polaske, zbog čega je savjetovala da drugi puta izaberemo pouzdanijeg prijevoznika. Na internetu smo kasnije pronašli na stotine tekstova o vožnjama iz noćne more; gotovo u pravilu bilo je riječ o linijama Croatia Busa.

”Želite li na odredište stići barem približno na vrijeme, ne putujte autobusima Croatia Busa!’ Kazala je to djelatnica Autobusnog kolodvora Rijeka za portal Promise jučer (u ponedjeljak 28. listopada), nakon što su u Croatia Bus-u iznenada i u zadnji tren, otkazali autobusnu liniju za Zagreb s polaskom u 14 sati (za taj polazak je bilo malo putnika, pa su u zadnji tren otkazali liniju, a svi oni koji su rezervirali kartu za 14 sati, morali su čekati do 15 sati).

No tu mukama s Croatia Bus-om nije bio ni početak, ni kraj. Autobus koji je iz Rijeke trebao krenuti u 14 sati a koji je krenuo sat kasnije, u Zagreb je stigao tek nešto prije 19 sati! “Kao da smo se vozili iz dalekog Dubrovnika, a ne iz obližnje Rijeke (u Karlovcu je autobus stajao čak oko 25 minuta)!”

No, ni to nije sve.





Neljubazni vozač – kojemu je za put od Rijeke do Zagreba trebalo gotovo četiri sata – vozio nas je, na žalost, u istom autobusu i u rano jutro – ovaj puta od Zagreba do Rijeke (registracija: ZG-3864-EZ), te je kasnio čak oko 40 minuta, zbog čega je potpisnik ovih redaka zakasnio na važno sudsko ročište na sudu u Opatiji (morao sam zvati sud i reći da ću kasniti, pa uzeti taksi i nadati se da neću ponovno morati zbog istog svjedočenja potegnuti iz Zagreba do Opatije).

A kada smo vozača nešto upitali, počeo bi vikati, psovati, odmahivati rukom, ljuteći se na one koji su se drznuli ‘smetati ga’, dok je on tako nervozan?!

Kasnili smo jer vozač sam naplaćuje karte svima koji ulaze u autobus, a da pri tom nema dovoljno sitnog, pa je nekim putnicima poručio da moraju van, ako nemaju točan iznos?!

Kasnili smo i zato jer vozač nikako nije mogao zatvoriti vrata spremišta za prtljagu u podnožju prastarog, neurednog autobusa, pa je izlazio van, da to pokuša riješiti.

Valjda zbog silne nervoze, vozač je tijekom vožnje za Rijeku pušio cigaretu za cigaretom, iako na prozoru pokraj svakog putničkog sjedala stoji veliki znak zabrane pušenja u autobusu!

Ne treba vjerojatno ni spominjati da je autobus bio vrlo neuredan, da smeće od dan ranije iz autobusa nije počišćeno, da WC nije radio već su vrata bila aljkavo privezana crnom ljepljivom trakom…

Od ljubazne djelatnice Autobusnog kolodvora Rijeka, koja se nije mogla načuditi činjenici da vozač puši za vrijeme vožnje, kasnije se doznalo da autobusi Croatia Busa često kasne, da nerijetko u zadnji tren otkazuju polaske, zbog čega je savjetovala odabir pouzdanijeg prijevoznika.

A da bi i mnogi drugi putnici jako voljeli da su sličnu informaciju mogli dobiti prije nego su kupili kartu, spoznali smo čim smo u tražilicu ukucali: ‘Croatia Bus iskustva putnika’:

Na ekranu su iskočili brojni tekstovi u kojima se opisuju nevjerojatna iskustva ljudi koji su imali nesreću voziti se s istim prijevoznikom. Evo samo nekih:

(VIDEO) Vožnja iz noćne more: Kiša “poplavila” autobus Croatia busa, putnici otvarali kišobrane!?

‘Građani bijesni na Croatia Bus: Oni su opasnost na cesti, ljudi se tresu od šoka’

Kako je Croatia Bus postao najomraženiji prijevoznik? ‘Putnici su razmišljali da se pomokre u bocu’

“AVANTURA” S CROATIA BUSOM: Umjesto za Split, autobus produžio za Dubrovnik

VOŽNJA IZ PAKLA: ‘Dokle će Croatia bus SRAMOTITI SVETO IME HRVATSKO?’

‘Vozač autobusa prijetio putniku: Probit’ ću te šakom, izađi na parking!

‘PUTOVANJE IZ NOĆNE MORE: ‘Katastrofa, otpočetka ništa nije bilo normalno, ali s dvoje male djece nisam imala izbora’

‘PRIJETIO IM IZBACIVANJEM NA AUTOCESTI” Vozač Croatia Busa nam je htio naplatiti dodatno kartu bez obzira na rezervaciju”.

”Putovala sam prije par dana autobusom do Splita. U tih 45 minuta koliko je trajao taj kaos utrpavanja kofera i ljudi (više njih s kartama za isto mjesto) u dva busa koja su išla na istu destinaciju, šofer ovog mog busa se izvikao na desetak osoba, siktao otrov na još toliko, uspio rasplakati putnicu…”

”To je ruganje, a ne autobus. Nikad više neću iskoristiti usluge ove tvrtke”.

”Zašto im ne mogu dati nula zvjezdica? Putovali smo od Beča do Zagreba. Putovanje bi inače trebalo trajati od 8 ujutro do podne i trideset, ali mi smo došli tek u 18 sati. Autobus se pokvario sat i pol nakon Beča i čekali smo dva sata u zaustavnoj traci”.

”Najgora tvrtka ikad, vozači su nepristojni i uvijek kasne. I to ne kasne pola sata, kasne po dva sata. Skreću s puta, skupljaju prijatelje i obavljaju osobne poslove dok satima kasne. Nije ih briga za mušterije i viču na njih ako ih nešto upitaju”.

”Kad bih mogla dati nula zvjezdica, dala bih. Bježite, držite se dalje od ove užasne tvrtke. Ovo je bilo najgore prijevozničko iskustvo u mom životu”.

”Autobus između Dubrovnika i Kotora je kasnio, a vozač je bio iznimno nepristojan i urlao ‘raus’ i pokazivao prstima u ljude”.

”Izbjegavajte kao kugu, najgori noćni autobus ikad”, opis je pojedinih iskustava putnika koji su doživjeli vrlo neugodnu vožnju s prijevoznikom iz noćne more, a kasnije objavili komentar na društvenoj mreži ili na Google Reviewsima.