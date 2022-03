(FOTO) OKLOPNA VOZILA U SMJERU SARAJEVA! Stiže veliko pojačanje: Europa će garantirati mir u Bosni i Hercegovini

Raspoređivanje dijela snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini već je počelo, a prema ranijim najavama, to bi trebala biti mjesta u kojima su u prethodnom razdoblju zabilježeni ekscesi, uglavnom u istočnoj i sjeveroistočnoj BiH.

Već nekoliko dana pojavljuju se snimke oklopnih vozila koje prevoze kamioni. Danas je kolona viđena u blizini Sarajeva, piše Istraga.ba. Drugi BiH mediji izvještavaju kako su oklopna vozila viđena i na graničnim prijelazima.

Svjedoci javljaju da je najmanje 10 oklopnih vozila, 8 kamiona i jedna cisterna na putu za bazu EUFOR-a u blizini Sarajeva.

EUFOR je već najavio ranije da dodatne snage stižu iz Austrije, Rumunjske, Bugarske i Slovačke.

“Njihov zadatak će biti da pokažu odlučnost EU da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. To je razborita i odgovarajuća mjera koja odražava nedvosmislenu predanost EU i EUFOR-a očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine”, priopćio je ranije EUFOR.

Newly arrived #EUFOR 🇪🇺personnel are currently preparing for increased operational #patrols to support our partners in #BiH 🇧🇦 pic.twitter.com/ZsmFuxoOzr

— Operation EUFOR Althea (@euforbih) March 4, 2022