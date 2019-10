(FOTO) NEVIĐENO RUGANJE KOLINDI: Nakon njenog govora, svi se sprdaju na njen račun! Pogledajte kakve sve fore kruže internetom!

Kolinda Grabar Kitarović, kao bivša stipendistica Fulbrighta, u subotu je u Washingtonu primila njihovu nagradu za životno djelo. Tom prilikom kratko se obratila okupljenima na dodjeli, a dio njezinog govora ponovno je zabavio hrvatsku javnost.

Predsjednica se tako, kao i nekoliko puta ranije, dotakla Željezne zavjese pa je rekla kako je ona bila djevojka rođena s “krive strane Željezne zavjese”, koja je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se moglo slobodno govoriti i izražavati svoja uvjerenja, a da se zbog toga ne bude progonjen.

Vrlo brzo krenuli su komentari. Ljudi se na društvenim mrežama i u komentarima zabavljaju, rugajući se predsjednici koja iz nekog razloga ne odustaje od teze da je Jugoslavija bila iza željezne zavjese, unatoč tome što je kao država bila otvorena prema zapadnom svijetu.

#Croatian President #KGK is again presenting a different view on history. She claims she grew up on the “wrong side” of the #IronCurtain & had no freedomsof choice, obviously forgetting she finished high school in the US #Trumpian https://t.co/rS4QoFXodG

