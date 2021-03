(FOTO) Neustrašivoj KOBRI MARINI ne možete pobjeći ni da želite! Bez straha ‘potegne’ i 270km/h!

Autor: Maja Štefanac

Marina Gavran (34) policajka je Mobilne jedinice prometne policije, popularno zvanih “Kobri”, a njezino radno mjesto je cijela Hrvatska.

U policijskom presretaču Audiju A4 s 3.0. motorom s partnerom patrolira hrvatskim cestama i autocestama, kako bi ih učinila sigurnijima, ali i kaznila one koji se ne pridržavaju prometnih propisa, posebno ograničenja brzine. Marina jako voli svoj posao, a u policiji je od 2009. godine i nikada nije ni pomislila da promijeni posao.

“Dugo sam radila u 6. policijskoj postaji u Zagrebu u temeljnoj policiji u autoophodnji. Pretprošle godine u studenom sam došla u Mobilnu jedinicu prometne policije, popularno zvanu Kobre” kaže Marina za 24 sata.

“Potegne koliko i prekršitelj”

Na pitanje koliko brzo presretač može “potegnuti”, rekla je kako može postići brzinu do 260-270 km/h.









“Ide koliko vozi prekršitelj jer mi mu se moramo približiti, snimiti registraciju da bi stranku mogli zaustaviti i sankcionirati. Većinom su kolege za volanom, ali vozim i ja ponekad. Zapravo je svejedno tko vozi, a tko snima. Svi isto radimo, iste poslove obavljamo tako da nema tu neke razlike po spolovima. Ako nam je neko vozilo zanimljivo, recimo ako je u pitanju neki kombi u kojemu bi se mogli prevoziti migranti, zaustavimo ga radi provjere – govori Marina.

Marina s guštom upravlja presretačem, no prije toga je morala na Grobniku položiti tečaj sigurne vožnje. Također napominje kako do sad nije imala nikakvo loše iskustvo. Naime, uvijek iz presretača izlazi s kolegom s kojim započinje postupanje. Tko će doći do vozača ili suvozača dogovore se u hodu.

Uvijek drugi partner…









Stalnog partnera nema, no tako je, kaže, ustrojena njihova jedinica.

“Podijeljeni smo u grupe po devet do deset policijskih službenika. Nakon što dobijemo raspored rada vođa grupe nas rasporedi s kim taj dan radimo “, kaže Marina, opisujući kako započinje njezin radni dan. Kaže kako ujutro dok dođe na posao, izvrši se otprema službe, dobiju se zadaci, uzima se oprema i ide se na teren (nekad po autocesti, a nekada i po gradu). Ovisno o prirodi terena, putuju presretačem po cijeloj Hrvatskoj. Priznaje kako je još dok je bila djevojčica sanjala da postane policajka.

“Bila mi je želja doći u policiju, nositi uniformu, štititi i pomagati građanima. Volim svoj posao i ne bih željela raditi nijedan drugi. Nakon što sam završila srednju školu radila sam godinu dana u jednoj firmi, zatim sam otišla na policijsku akademiju na tečaj godinu dana i zaposlila se ubrzo nakon toga”, prisjetila se svojih početaka.

Mladi vozači najproblematičniji









U svom poslu ima veliku podršku obitelji, jer oni znaju koliko Marina voli svoj posao, a kako kaže, najviše je problema imala s mladim vozačima.

“Još ako imaju malo jači auto, pa potegnu malo brže, a još nemaju iskustva da bi mogli sigurno tako brzo voziti. Prema mom iskustvu, mladi vozači rade najviše prekršaja”, zaključuje.