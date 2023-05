(FOTO) NAKON PELJEŠKOG MOSTA, NOVI PONOS ZA HRVATE! Dižemo novi most, u pitanju je vrlo skup projekt: Sve bi ubrzo moglo biti gotovo

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Hrvatska izgradila Pelješki most, ponos države impresivnog izgleda i velike važnosti, gradi se još jedan most u sklopu iznimno važnog projekta.

Naime, na sjeveroistoku Hrvatske u tijeku je modernizacija 42,6 kilometara postojećeg i izgradnja novog kolosijeka dionice željezničke pruge Križevci – Koprivnica – granica Mađarskom, a pritom se gradi i moderni željeznički most s dva kolosijeka, riječ je projektu vrijednom čak 322,4 milijuna eura (bez PDV-a)

Prema podacima HŽ Infrastrukture, u ovom trenutku dovršeno je 33,7 posto radova, a krajem godine bi 50 posto projekta trebalo bi završeno.





Most Drava jedan je od impresivnijih novih objekata na ovoj dionici. Riječ je o čeličnom mostu koji se gradi u Botovu, u blizini granice s Mađarskom. Novi most nalazi se pored konstrukcije starog koji je izgrađen prije 61 godinu i kojim prolazi jedna kolosiječna pruga. Novi će imati dva kolosijeka, bit će dug 300 metara, visok i širok 10 metara, a montira se na obali.

Most će biti postavljen na dva stupa koji su već izgrađeni u koritu rijeke Drave. Da bi mogli nositi most težine 4 tisuće tona 30 metara ispod dna korita rijeke, ukopana su ukupno 134 armiranobetonska pilota. Na njima su izgrađeni temelji dva stupa i dva upornjaka preko kojih će se most protezati. U stupove i upornjake ugrađeno je više od 13 tisuća kubnih metara betona i 1300 tona armaturnog željeza.

Radnici turske kompanije Cengiz Insaat koja gradi cijelu dionicu trenutno zavarivanjem sklapaju cijelu konstrukciju mosta. O koliko je kompleksnom poslu riječ govori podatak da varenje jednog vara traje oko četiri sata jer varilac po istom mjestu mora proći 40 puta kako bi postigao željenu debljinu vara. Da se svi ti varovi s mosta poslažu jedan do drugoga, bili bi dugi 100 kilometara, kao put od Zagreba do Koprivnice.

No, hoće li sve biti gotovo kad to obećavaju odgovorni, a to je godina dana, ostaje za vidjeti.

Valja podsjetiti kako se na relaciji Križevci – Koprivnica već godinama muka muči s izgradnjom brze ceste, odnosno nastavkom iste. Ona je sad u izgradnji, a nakon što su radovi nekoliko puta bili odgađani. Kao i famozna pruga Dugo Selo – Križevci.

No, kad bude bit će, i bit će to veliki i vrijedan projekt koristan građanima. Nadamo se – bez puno repova, kako inače biva s takvim mega projektima u Hrvatskoj…