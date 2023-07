(FOTO) Nakon otapanja velikog ledenjaka, iz njega je izašlo nešto jezivo: Nije ga bilo skoro 40 godina

Ledenjaci se godinama tope diljem svijeta, a iza sebe često znaju ostaviti davno zamrznute stvari i prirodu. Nažalost, kad se otope, na površinu znaju izaći i ljudski ostaci

Tako su ljudski posmrtni ostaci pronađeni na glečeru nedaleko od švicarskog Matterhorna pripadaju njemačkom alpinistu koji je nestao 1986., a to je otkriće samo jedna od dugo čuvanih tajni alpskih ledenjaka.

The remains of a German mountain climber who disappeared while hiking along a glacier near Switzerland’s iconic Matterhorn mountain in 1986 were recovered, as melting glaciers lead to the reemergence of bodies and objects thought to be long-lost https://t.co/o6Tjn8yV1o pic.twitter.com/PqGo1qnsF9





— Reuters (@Reuters) July 27, 2023