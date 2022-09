(FOTO) MORALI HITNO ZATVORITI AERODROM! Umjesto na pistu, avion sletio u jezero

Zračna luka francuskog grada Monpellier trenutno je zatvorena do daljnjega nakon što je teretni zrakoplov odletio s piste dok je u subotu ujutro pokušavao sletjeti na pistu.

Naime, Boeing 737 pokušavao je sletjeti u olujnim uvjetima i završio je kljunom u obližnjem jezeru. Troje ljudi u avionu je neozlijeđeno. U tijeku je istraga o razlozima nesreće.

“Kao sigurnosne mjere, zračna luka Montpellier zatvorena je na neodređeno vrijeme za teretne i komercijalne letove, do intervencije specijalizirane tvrtke za uklanjanje zrakoplova”, navodi se u izjavi.

West Atlantic Cargo 737 overruns the runway while landing at Montpellier Airport in France coming to a rest at the edge of a lake. Both pilots evacuated safely. The runway is closed until further notice. https://t.co/2Np3GXp8i3 pic.twitter.com/102Gz9zXEo

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 24, 2022