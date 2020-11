(FOTO) MIRO BULJ ODAO POČAST VUKOVARU: Dobio kritiku među silnim pohvalama, nekima ‘naslikavanje’ nije sjelo!

Autor: Ana Korenić

U sklopu obljetnice na pad Vukovara, naš političar i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj na svom se Facebook profilu na nemili događaj prisjetio uz prigodnu fotografiju.

Njegova fotografija govori tisuću riječi, pa je u opisu jedna, jedina i najbitnija – “VUKOVAR”.

Njegovi su se pratitelji oduševili objavom i jasno su mu poručili zašto im je upravo on omiljeni političar.

“Miro, tvoje srce kuca u svakom kutu napaćene Domovine. Hvala ti”, “Malo je ljudi u Hrvatskoj tvog poštenja i karaktera. Svaka čast Miro! Najbolji si.”, “Miro, takvi trebaju da vode kolonu u Vukovaru zajedno sa herojima Vukovara, a ne oni…. pozzz Legendo”, “Bravo Miro, legendo. Hvala ti i ti si među prvima stao u obranu svoje Domovine”, pisali su mu.

No, njegova objava nije naišla na odobravanje svih, pa su ga neki u komentarima kritizirali.

“Koliko je ljudi odalo ili će odati počast žrtvama Vukovara i Škabrnje i nakloniti im se, pa se ne naslikavaju, a Miro Bulj, vjerujem u dobru njegovu namjeru, ali daje i sebi na značaju u političkom smislu, to smatram da nije u redu. Sve je to mogao napraviti, a da mi to ne vidimo i znamo, onda bi to bilo iskreno. Smatram da je za preminule žrtve veća jedna iskrena molitva npr. iz Amerike nego njegovo naslikavanje”, napisao je jedan njegov pratitelj.