(FOTO) MILANOVIĆ STIGAO U VUKOVAR: Učinio je ono i što je najavio! Evo što je poručio i kako je odao počast!

Autor: Dnevno

Povodom današnjeg obilježavanja stradanja Vukovara, predsjednički kandidat Zoran Milanović našao se među brojnim političarima koji su došli u grad. Međutim, Milanović je naočigled sam, posjetio spomen obilježje na Ovčari i položio vijenac kako bi odao počast žrtvama. Ipak, Milanović kao što je i najavio neće sudjelovati u koloni sjećanja.

Podsjetimo, Milanović je ovakav posjet Vukovaru i najavio:

“Što je Vukovar? To su njegovi stanovnici, koji su izlazili na izbore i u dva navrata birali gradonačelnika iz redova SDP-a. Taj je čovjek bio zarobljenik u logorima u Srbiji, Penava nije, koliko znam. On će se obračunavati s Plenkovićem i na mimohodu na dan pada Vukovara, koji će HDZ opet pretvoriti u, da ne kažem kakav pir. Tako da tamo naprosto nema mjesta za pristojne ljude. HDZ je sve potjerao, sve su rastjerali. To je dušmanski odnos prema tom danu”, izjavio je Milanović još u listopadu.

“Vječna vam slava i hvala. Da se ne zaboravi, nikada”, poručio je Milanović.