(FOTO) MIGRANTI OSKVRNULI CRKVU: Jasno pokazali kršćanima što misle o njima! Mještani u šoku!

Desetine tisuća migranata krenule su prema granicama Europe, a Grčka je prva na udaru. Horde ljudi šeću zemljom i uzrokuju nemire, a osim sukoba sa snagama reda i mira, migranti se upuštaju i u vandalizam. Društvenim mrežama širi se neugodan prizor devastirane crkve Sv. Georga u mjestu Moria na otoku Lesbosu. Mala kršćanska ortodoksna crkva potpuno je devastirana, a mještani su bjesni i šokirani.

Zidovi su išarani, stvari su razbacane posvuda, prljavština je posvuda, a ikone su pobacane i slomljene. Zaprepašteni lokalci snimili su sve ovo par sati nakon prolaska migranata, a o svemu je pisao i portal Daily Hellas.

Slike je prenio i portal Greek City Times. koji piše da je kroz mjesto prošlo oko 500 migranata koji koje je dočekala specijalna policija koju su dočekali kamenovanjem. Policija je uzvratila kemijskim i zasljepljujućim granatama.

Slične situacije prijavljivali su i stanovnici Gorskog Kotara o čemu smo i pisali.

Small Orthodox Christian chapel in #Lesvos vandalised by immigrants

Residents of #Moria are outraged after discovering the small chapel of St. George in Moria, Lesvos had been vandalised. #Greece_under_attack #IstandforGreece pic.twitter.com/GbOT4y45CL

