(VIDEO) ‘MIČI TO SMEĆE S CESTE!’ Nastao je kaos na ‘Hodu za život’, intervenirala policija: Odnosili su žene jednu po jednu u maricu

Autor: Dnevno.hr

U 12 gradova u Hrvatskoj u subotu se održava “Hod za život, obitelj i Hrvatsku”. Kolona je u metropoli krenula od Hrvatskog narodonog kazališta prema glavnom gradskom trgu, no negdje na pola puta povorku je dočekala skupina prosvjednica.

Pred povorku je stalo nekoliko žena koje nose transparente podrške dostupnom pobačaju.

Na njihovim natpisima piše: “Žena je ženi hrabra sestra. Nedostupan pobačaj = smrt žena”.





Policija ih putem megafona upozorila da čine prekršaj i da se maknu ili će u protivnom nad njima biti primijenjena sredstva prisile.

Na kraju su ih morali odnijeti jednu po jednu.

U trenutku kad su policajci krenuli odnositi prosvjednice s ceste, nekoliko žena iz povorke je zaurlalo “Miči smeće s ceste”.

Kolona je nastavila svoju šetnju gradom.

“Nama je jako drago da su sve ove žene rođene i da su ih njihove majke rodile. Žao nam je što one to ne prepoznaju i da svi ljudi imaju to pravo. Bitno je da se ova poruka prenosi, policija je odlično odradila svoj posao. Ne znam što im smeta”, poručila je i Željka Markić, organizatorica Hoda.









