(FOTO) Marljive čistačice nakon Ultre: ‘Smeće ne laže, bilo je tu kondoma, mudanata, ali ovih stvari nikako’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Deveti po redu Ultra Europe festival u Splitu je počeo, za nama je prva noć velikog partija koji već tradicionalno pohode mladi iz čitavog svijeta.

Po nekim se procjenama očekuje čak 140 tisuća ljudi.

Marljivi radnici splitske Čistoće od ranog jutra čiste stadion nakon jučerašnjeg tuluma.





“Ma ovo je sad ništa. Ovo ćemo mi sredit u par sati, ali kad se sjetim šta je to bilo prvih godina na Poljudu. Uuuuu…Smeća do koljena je bilo! I onda kažu svake godine sve više ljudi, al ja vidim po smeću da to nije tako. Smeće na laže! A sjetite se vi one prve godine – one sile ljudi; pa to su procesije i procesije bile. A ne mislim samo na ultraše, nego i na sve one ljude koje su sve i svašta prodavali oko Poljuda i sve je “kurilo”. Pekle su se fritule, hodali su ljudi s vodom, sa svim i svačim i sve se ko ludo prodavalo. A di su sad ti ljudi? Nema nikog”, priča čistačica Anđa za Slobodnu Dalmaciju.

‘Sve smo se nagledale, kondoma, mudanata, ali zlata i novca nije bilo’

Pometačica Anita Radić dodaje, ovo je sve redovno, malo plastičnih slamki, čaša, boca, a sve ide redovno.

“Svega smo se mi nagledale nakon Ultre ovih zadnjih nekoliko godina. Niti jedna me do sada nije mimoišla. Bilo je tu i mudanata, kondoma, bolje da vam ne pričam…Ma svega osim novaca! A nije bome bilo ni zlata; ne ide zlatni nakit uz te njihove stylinge”, smije se pometačica Anita.

