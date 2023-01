(FOTO) ‘MAMA, TATA I JA U PULI PRIJE 40 GODINA!’ Grbina svladale emocije: ‘Nadam se da će i moj mali tu učiti plivati’

Autor: Dnevno.hr

Osim drame oko suđenja zbog sumnje u trgovinu djecom i štrajka djelatnika Čistoće u Zagrebu, politička drama podigla se i oko rasprave o Zakonu o pomorskom dobru u Hrvatskome saboru.

Oporba se žestoko usprotivila vladajućima i njihovom prijedlogu Zakona, a nakon burne srijede u Saboru pljuštale su reakcije sa svih strana. Oporba pritom strahuje za plaže, a ministar Butković poručuje kako nije riječ o privatizaciji pomorskog dobra.

Šef SDP-a Peđa Grbin gostovao je na N1 televiziji i komentirao sporan im Zakon, a osvrnuo se i na obnovljenu koaliciju zagrebačke Partije i Možemo.





Nije zadovoljan

“Jedno od navodnih poboljšanja zakona bi bilo dohranjivanje plaža, to jest održavanje plaža. U zakonu koji nije nikad stupio na snagu bilo je naznačeno da je dohranjivanje plaže moguće ako se očuva njen prirodni izgled, ali u Butkovićevom zakonu piše da je dohranjivanje plaža moguće, ali nije naznačeno kako i pod kojim uvjetima.

To znači da netko može tu plažu širiti u more, staviti još više ležaljki i puno toga. To je ono što Butković omogućava ovim zakonom”, rekao je Grbin i dodao: “Ovog puta su bili malo lukaviji i sve su te stvari htjeli prikriti. Ali sad im kažemo, ne kradite nam i plaže”, smatra.

SDP-ovac pojašnjava da je u Dalmaciji bilo 18 koncesija na 5800 km jadranske obale, a u Istri se koncesije odnose na samo 3 nudističke plaže.

“Svaki hotel i svaki kamp u Istri bi mogao imati pravo na zahtjev da dobije hotelsku plažu, gdje se ljudima može ograničiti pristup na 70 posto njihove površine. Borili smo se za interes građana i njihovo dostojanstvo, borimo se da svi građani i oni koji dolaze u Hrvatsku imaju pravo pristupiti plaži.

Neću proglasiti pobjedu dok ne vidim crno na bijelo što piše u prijedlogu zakona ili će nam pokušati nešto podvaliti. Ministar je danas priznao da zakon otvara prostor za manipulacije i držimo ga za riječ. Ali, koliko riječ HDZ-ovca vrijedi, vidjet ćemo u drugom čitanju zakona”, rekao je Grbin.

O Možemo

O koaliciji, ali i eventualnoj suradnji s nekim drugim opcijama kaže: “Ne mogu razgovarati s ljudima koji dijele ljude po nacionalnosti i rasi. Tek kad dogovorimo koaliciju javnost će biti obaviještena. Ne mogu vam dati odgovor kad će biti potpisivanje koalicije. Program je prvi korak, a zatim ljudi.









Bilo je problema u gradskoj organizaciji, ali to smo riješili, sad su važniji problemi građana i zato smo i potpisali taj sporazum s Možemo. U njemu su konkretne stvari, eto, ako želite reći da sam se prodao, recite. Dogovorili smo suradnju na svim razina grada”, kazao je.

A da mu borba za pomorsko dobro nešto znači, pokušao je pokazati i na Facebook profilu gdje je ostavio emotivnu objavu u vidu fotografije iz mladosti.

“Jedna od prije 40 godina. Mama, tata i ja u Puli, na plaži na kojoj sam naučio plivati. I na kojoj će, nadam se i moj mali učiti plivati. Plaže moraju biti dostupne svima, ne dopustimo da nam ukradu i plaže”, napisao je u opisu fotografije Peđa Grbin.