(FOTO) LIDIJA BAČIĆ POKAZALA NESEBIČNOST! Učinit će veliko dobro djelo: Fanovi već spremni na intiman aranžman u pivovari

Autor: N.K

Zagrebački Lions klub Slavoljub Penkala, Lidiju Bačić Lille i Bornu Šercara na organizaciju donatorskog događanja kojim će se prikupiti pomoć za prve ukrajinske bebe u Hrvatskoj.

Sva sredstva će biti izravno donirana obiteljima kako bi im se olakšala financijska situacija u prvim mjesecima života beba rođenih u izbjeglištvu, a riječ je o obiteljima koje su rođene na području Ličko senjske županije gdje o njima skrbi Hrvatski Crveni križ.

Jedna je obitelj već dobila prinovu, a druga je vrlo uskoro očekuje. Zanimljiv i nesvakidašnji nastup naše popularne pjevačice Lidije Bačić Lille i jednog od najboljih hrvatskih jazz glazbenika Borne Šercara, uz pratnju Viktora Lipića na klaviru i Zvonimira Šestaka na kontrabasu, održat će se u utorak 14. lipnja na novoj lokaciji poznate zagrebačke mikro pivovare The Garden Brewery, u Slavonskoj aveniji 26/1, s početkom u 20 sati.





Tom će prigodom Lille pokazati svoje vokalne kvalitete izvodeći jazz obrade popularnih svjetskih i domaćih hitova, poput Smooth Operator, Fly Me to The Moon i Moj lipi anđele, a posebna zanimljivost bit će poslušati Lidijine balade u jazz aranžmanima Borne Šercara.

Pjevačica je tom prigodom rekla kako se veseli zajedničkom nastupu s Bornom, a najavila je i zanimljiv repertoar.

“Situacija u kojoj se danas nalaze ljudi iz Ukrajine koji su morali pobjeći iz svojih domova donedavno se činila nezamislivom, ali je ona nažalost danas realnost. Veselim se što ću zajedničkim nastupom s Bornom, sjajnim glazbenikom, pomoći ukrajinskim obiteljima u Hrvatskoj, posebice što smo pronašli obitelji s bebama”, najavila je Lidija Bačić ovo događanje.

Borna Šercar, nagrađivani bubnjar i udaraljkaš, poznat je već po kombiniranju različitih glazbenih stilova, posebice kroz svoj projekt Jazziana Croatica, u kojem izvodi svoje autorske kompozicije inspirirane hrvatskom klasičnom i etno glazbenom baštinom.

“Kao što se to već pokazalo kroz moje ostale projekte, publika izvrsno prihvaća kombinaciju jazza s nekim drugim žanrovima i siguran sam da će i ovaj put biti tako. Uz to, kupnjom ulaznice čini se dobro djelo – ima li bolje pozivnice”, pozvao je Borna Šercar na sudjelovanje u akciji.

Ulaznice po cijeni od 200 kuna, koje osim atraktivnog nastupa uključuju i po dva gratis Garden lager piva, mogu se kupiti putem sustava Croatia Tickets. Sav prihod od ulaznica, nakon pokrivanja osnovnih organizacijskih troškova, uplatit će se izravno obiteljima smještenim u Hrvatskoj.