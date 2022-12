(FOTO) ‘KRAMPUS’ DOŠAO U SABOR! ‘To je za sve vas, nije samo za mene!’, odmah krenulo burno: ‘Zekanoviću, ne razumiješ zdrav razum’

Autor: M.P.

Sabor nastavlja raditi punom parom. Zastupnici raspravljaju o izmjenama Ustava koje se tiču isključivo referenduma i s njima povezanim izmjenama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

Pojedini oporbeni zastupnici već su kritizirali predložene izmjene Ustava pa se očekuje burna rasprava.

A krenulo je zanimljivo, zastupnik Davor Dretar šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću donio je poklon povodom blagdana Svetog Nikole. A dobio je – šibu!





“To je za sve vas, nije samo za mene”, rekao je nasmijani Jandroković.

Peđa Grbin prvi je tražio stanku.

“Kada smo prije pola godina raspravljali o prijedlogu pristupanja promjeni Ustava, konsenzus je bio da ćemo na jesen provesti konzultacije koje bi trebale dovesti do suglasja što bi trebalo mijenjati, a što ne. Umjesto da to rezultira tekstom koji bi uvažio stajalište svih, tekst je ostao skoro isti kao kada smo glasali o pristupanju tome. To pokazuje da vladajući ne razumiju da bez dogovora do promjene Ustava neće doći, mi ne možemo podržati što je predloženo. Neće biti ništa od ovoga bez dogovora”, rekao je Grbin.

Na to mu je odgovorio Hrvoje Zekanović.

“Grbin očito ne zna da neke teme nisu komplementarne, ne radimo novi Ustav. Nažalost, ubijanje nerođenih je zakonom dozvoljeno, nije mi jasna želja ljevice da se to implementira u Ustav”.

Grbin mu nije ostao dužan.









“Zekanović pokazuje nerazumijevanje za zdrav razum, nisam govorio o konkretnim stvarima koje bi trebale ući u promjenu ustava, samo sam govorio o proceduri, održat ćemo vam tečaj, znam da nije lako čitati Ustav”.

Katarina Peović (RF) također je tražila stanku.

“Podsjećamo ne samo na važnu proceduru u kojoj se moramo dogovoriti što treba mijenjati, a što ne u Ustavu, već da je u javnoj raspravi koju fingirate 90 posto komentara je išlo na temu vraćanja prava na pobačaj u Ustav. Nije samo riječ o konzervativcima koji kleče, već galopirajuća privatizacija ide uz dlaku težnjama klerikalne desnice”, rekla je zastupnica što je isprovociralo zastupnike desnih stranaka.









Marijan Pavliček iz Suverenista požalio se da Peović vrijeđa zastupnike i hrvatski narod.

“Svatko ima pravo ispovjedati vjeru kako misli da je najbolje. Možda se nije vrijedno spominjati na vaše riječi, vrijeme vas je pregazilo što ste pokazali izjavom o Mati Rimcu”, odgovorio joj je Pavliček, a Mlinarić Ćipe dao mu je podršku poručivši Jandrokoviću da počne koristiti šibu koju je dobio.

“Suzdržat ću se od šibe, koristit ću riječi”, rekao je Jandroković.

Replike: HDZ građanima poklonio bajku

Zastupnica Dalija Orešković poručila je predstavniku predlagatelja Draženu Bošnjakoviću da je HDZ za Svetog Nikolu poklonio bajku o vuku i lisici.

“Bili ste ministar pravosiđa, smatrate li da je prioritet uređivanja Ustava uređivanje referenduma jer je za HDZ samo mrtav referendum dobar referendum? Smatrate li da je možda prioritet bio urediti popis birača? Uporno inzistirate na izmjenama ustava, a jasno je da lijevi dio oporbe traži nešto što neće proći”, rekao je Mostovac Nikola Grmoja.

Bošnjaković mu odgovara:

“Nije točno da mi ne želimo referendum, želimo da bude uređen kao u drugim državama da se prvenstveno zna koliko je potpisa potrebno”.

Bazirali ste se kako što više isključiti građane da iskažu svoje mišljenje, umjesto da riješite popis birača i izborni sustav, smatra Božo Petrov.

Zatim je replicirao Nikola Grmoja.

“Glasovanje u Saboru stavljeno je na 15. prosinca, čujem da se najveći pritisci vrše na zastupnike Socijaldemokrata i Domovinski pokret, ovo nije pitanje obuke vojnika u Ukrajini, već toga hoćemo li se držati Plenkovićeve briselske karijere, on se sam uvalio, nemojte ga vaditi jer ovdje nije u pitanju Ukrajina, nego hoće li HDZ dodatno učvrstiti svoju moć na političkoj sceni. Oni koji budu na tome inzistirali, izmjenama Ustava kojim se dodatno otežava referendum, bit će odgovorni za jačanje HDZ-a”, rekao je Grmoja.

Vidim detektore laži iznad vaše glave kolega Grmoja, rekao mu je Jandroković.

“Vi polemizirate s mojom raspravom, a Kapulica, pitajte ga što mu je kum čuvao u garaži”, nije se dao Grmoja na što se javio prozvani Kapulica.

“Grmoja obmanjuje javnost bez obzira na sve dokaze o kojima sve zna. Da sam na vašem mjestu nastojao bih da se ta tema što prije zaboravi (maske i covid, op.a). Ne samo da sam na tom detektoru dokazao da nikad nisam bio u tom klubu…”, odvratio je Mario Kapulica, no prekinuo ga je Jandroković.

Grmoja se ponovno javio.

“Vi ste u privatnom aranžmanu dokazali da možda niste bili u klubu u Slovenskoj 9, no na puno dublji način ste povezani s akterima afere”.

“Kad netko laže to te mjere besramno, to je nečuveno, na tri poligrafa sam dokazao da nemam veze s novcem, niti sam bio u klubu, a vi i dalje lažete, predlažem vam da odete na poligraf i odgovorite na par pitanja”, svađao se s njim dalje Kapulica kojem je podršku pružio stranački kolega Josip Borić.

“Grmoja je ‘poster boy’ laži, to mu ide o ruke, kao i svima u Mostu, od javnobilježničkih potvrda, ucjenjuju kolege u oporbi”.

Prijedlog promjena Ustava

Prema prijedlogu nacrta promjene Ustava, što ga je zastupnicima poslao Odbor za Ustav, broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma smanjio bi se s dosadašnjih 360.000 (deset posto od ukupnog broja birača) na 250.000 birača.

Smanjio bi se i kvorum odlučivanja na referendumu s 33 na 30 posto od ukupnog broja birača kada je riječ o promjeni Ustava ili organskog zakona.