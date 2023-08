(FOTO) Konferencija povodom završetka EU projekta ‘Jednake mogućnosti’: Slijepima i slabovidnima treba pružiti priliku

Autor: Dražen Krajcar

“Slijepi i slabovidni trebaju medijsku vidljivost i priliku da se zaposle”, zaključak je to press konferencije koja je održana povodom uspješnog završetka EU projekta “Jednake mogućnosti” u četvrtak, 10. kolovoza u 11 sati u prostoru Hrvatske knjižnice za slijepe u Ulici Augusta Šenoe 34 u Zagrebu. Organizirala ju je udruga i portal Generacija.hr, a na njoj je predstavljen važan projekt namijenjen osobama s oštećenjem vida. Konferencija se održala u sklopu projekta “Jednake mogućnosti”.

Nositelj projekta je Generacija.hr – Udruga za promicanje medijske kulture, međugeneracijske solidarnosti i zaštite prava mladih, obitelji i umirovljenika, a partner Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”. Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je ojačati kapacitete i sposobnosti osoba s oštećenim vidom za samostalan život, za aktivnije traženje mjesta na tržištu rada te stvoriti dodatnu mogućnost za njihovu edukaciju i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.

Na konferenciji su, između ostalih, sudjelovale slijepe i slabovidne osobe, zaposlenici knjižnice, Mirko Hrkač, osnivač i upravitelj Zaklade “Čujem, vjerujem, vidim”, zatim Daniela Klujbert-Opačić, voditeljica projekta i Maja Šubarić Mahmuljin, urednica medijskih objava.





Manjak mogućnosti zapošljavanja

Daniela Klujbert-Opačić uvodno je govorila o trajanju projekta i njegovoj vrijednosti, a Maja Šubarić Mahmuljin potom je predstavila udrugu i portal Generacija.hr te dosadašnje projekte, kao i ciljeve projekta “Jednake mogućnosti”.

“Udruga djeluje od 2018. godine sa sjedištem u Zagrebu i aktivno je provela više projekata. Putem portala Generacija.hr pridonosimo senzibiliziranju šire javnosti za teme vezane uz međugeneracijsku solidarnost, zaštitu prava mladih, obitelji i umirovljenika, kao i ranjivih skupina u hrvatskom društvu. S obzirom na to da su ciljana skupina projekta „Jednake mogućnosti” osobe s oštećenjem vida, za partnera je odabrana Zaklada “Čujem, vjerujem, vidim”, koja je usmjerena neformalnoj edukaciji i realizaciji specifičnih potreba osoba s oštećenim vidom”, započela je Šubarić Mahmuljin.

Navela je i razloge zašto su se odlučili na ovaj projekt.

“Analizom stanja na tržištu rada, otvorenih mogućnosti zapošljavanja, tj. potreba poslodavaca za novim radnicima te postojećim sustavom obrazovanja u Hrvatskoj utvrđen je manjak mogućnosti zapošljavanja osoba s oštećenjem vida (slijepi i slabovidni građani), kao i manjak broja poslodavaca koji zbog neutemeljenih predrasuda i nepoznavanja prava osoba oštećenog vida ističu mogućnost zapošljavanja osoba s oštećenjem vida.”

Uz to, dodala je kako broj prilagođene literature na godišnjoj razini u Hrvatskoj ne zadovoljava potrebe slijepih i slabovidnih za informacijom, znanjem i kulturom.









“Osobe s oštećenjem vida suočene su i s čestom diskriminacijom prilikom javljanja na natječaje za posao, ali i ozbiljnim poteškoćama u svakodnevnom životu, ograničenim mogućnostima izvaninstitucionalnog provođenja slobodnog vremena, kao i pristupa edukaciji i daljnjem obrazovanju”, napomenula je.

Podizanje svijesti o slijepima i slabovidnima

Dodala je kako projekt ima za svrhu omogućiti mlađim punoljetnim osobama s oštećenjem vida stjecanje dodatnih znanja i sposobnosti kako bi bili konkurentniji već na samom početku svog radnog vijeka. Također, kroz medijsku vidljivost cilj je bio povećati senzibilnost ostalih aspekata hrvatskog društva na probleme ove ranjive skupine.









“Ciljane skupine su osobe s oštećenjem vida, mladi (iznad 18 godina) s otežanim pristupom obrazovanju, kao i medijski djelatnici koji su pisanjem o problemima ove ranjive skupine podigli svijest šire javnosti o problemima, potrebama i mogućnostima osoba s oštećenjem vida.”

Dodala je kako je projekt “Jednake mogućnosti” uključio edukaciju 7 novinara, tj. medijskih djelatnika koji su sudjelovali na 4 stručne edukacije na temu kvalitetnog i odgovornog izvještavanja o pripadnicima ranjivih skupina.

“Objavljeno je ukupno 70 članaka na web portalu Generacija.hr u svrhu dizanja svijesti javnosti o problemima (ne)uključenosti osoba s oštećenjem vida – slijepih i slabovidnih osoba u hrvatsko društvo, kao i u svijet tržišta rada, edukacije, kulture i zabave. Objave smo slali i drugim medijima kako bismo podigli svijest o slijepima i slabovidnima”, poručila je Šubarić Mahmuljin.

Navela je i neke od objavljenih tema i naslova: “Ravnateljica Centra Vinko Bek: Dug je i dalek put do potpune inkluzije, no i dobre su stvari pred nama!”; “Katarina Ivkić je mlada i inspirativna žena: Mlađe generacije su puno otvorenije prema slijepim i slabovidnim osobama”; “Jedini slijepi filmski kritičar i uspješan kvizaš: Želim razbiti predrasudu da slijepe ne zanimaju stvari koje se smatraju ekskluzivom videćih”; “Udruga slijepih iz Karlovca: Možemo puno toga, ali za to nam je potrebna pomoć druge osobe!”; “Danijel je kroatist i pjesnik koji širi optimizam unatoč sljepoći: Najljepše mi je kada nekome svojom pjesmom uljepšam dan”.

Edukacije i savjetovanje

Šubarić Mahmuljin je naglasila kako su u sklopu projekta održane tri edukacije korisnika (slijepih i slabovidnih osoba) za rad u izdavaštvu na novim tehnologijama, jedna radionica u cilju edukacije korisnika o korištenju nove korisničke online platforme za pristup zvučnim knjigama namijenjenima slijepim i slabovidnim osobama i jedno savjetovanje s pripadnicima ranjivih skupina u cilju njihova osnaživanja za tržište rada.

Za kraj je poručila da su reakcije korisnika projekta bile odlične i da će Generacija.hr unatoč završetku projekta i dalje izvještavati o slijepima i slabovidnima.

Riječ je potom preuzeo Mirko Hrkač. Osvrnuo se na sam projekt i njegovo značenje za slijepe i slabovidne.

“Osobe s oštećenjem vida putem nove web platforme Zaklade imat će trajno veće mogućnosti za slušanje zvučnih knjiga. Nabavom nove opreme – prilagođenih uređaja za uvećani tisak – trajno ćemo u Zakladi imati mogućnost dodatne edukacije mladih slijepih i slabovidnih osoba, kao i mogućnost dodatne izrade knjiga za mlade s oštećenjem vida”, rekao je Hrkač i dodao da je u sklopu projekta snimljeno 20 zvučnih knjiga, što nije zanemarivo s obzirom da to da je prilagođavanje knjiga skup i dugotrajan proces.

Za kraj je upozorio kako treba poraditi na obrazovanju slijepih i slabovidnih osoba te ih educirati za suvremena zanimanja poput lektora, korektora, informatičara i slično.

“Slijepi i slabovidni se i dalje educiraju za zastarjela zanimanja poput telefonista, a trebalo bi ih educirati da budu konkurentniji na tržištu rada i pratiti nove trendove u zapošljavanju. Ne treba izmišljati nove stvari već se samo ugledati na pozitivne prakse iz drugih zemalja. Riječ je o kvalitetnim radnicima od kojih neki imaju čak i završena dva fakulteta, ali im je i dalje teško pronaći posao”, zaključio je Mirko Hrkač.

Info o projektu

Podsjetimo, projekt “Jednake mogućnosti”, koji je započeo u veljači 2022. i traje do 16. kolovoza 2023. godine, za dodatnu svrhu ima omogućiti mlađim punoljetnim osobama s oštećenjem vida stjecanje dodatnih znanja i sposobnosti kako bi bili konkurentniji već na samom početku svog radnog vijeka. Projekt će također kroz medijsku vidljivost povećati senzibilnost ostalih aspekata hrvatskog društva na probleme ove ranjive skupine i dodatno na taj način pomoći njenoj kvalitetnoj (re)integraciji u hrvatsko društvo.

Partner na projektu je Zaklada “Čujem, vjerujem vidim”. Projekt sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 53.096,94 EUR/400.058,88 HRK i Državni proračun u iznosu od od 9.370,05 EUR/70.598,62 HRK. Ukupna vrijednost projekta je 62.466,99 EUR.