(FOTO) JIMMI STANIĆ POSTAO ČLAN DOMOVINSKOG POKRETA! Učlanio je i svoju suprugu: ‘Dosta nam je svega ovoga oko nas’

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Legendarni hrvatski glazbenik Jimmy Stanić zajedno sa suprugom Barbarom svečano su potpisali pristupnicu u Domovinski pokret.

”Sretni smo što ste nas pozvali da pristupimo Domovinskom pokretu, da na neki način pomognemo. Trudit ćemo se da budemo zajedno, da održavamo našu Hrvatsku, jer dosta nam je svega ovoga oko nas. Stoga smo odlučili ući u DP, i na tome zahvaljujemo našem prijatelju Matešu, koji nas je preporučio, te Stjepanu Tuđmanu. Hvala vam svima!”, poručio je Stjepan Jimmy Stanić.

Peternel je u ime Domovinskog pokreta Zagreb izrazio zadovoljstvo i čast što im se pridružio bračni par Stanić. Dodao je kako se nada se da će ugodno i dobro surađivati te kako se veseli zajedničkoj suradnji.





”Siguran sam da je to put kojim Hrvatska mora ići, uvažavajući svoje ljude, svoje umjetnike, svoje vrijednosti, a to je ono što sigurno Domovinski pokret donosi na hrvatsku političku scenu, put s kojega skrenuti nećemo, put koji je davno zacrtao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Nažalost, put kojega je Hrvatska samo na trenutak zaboravila i izgubila, no s Domovinskim pokretom će ga sigurno biti u stanju pronaći.”, zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.