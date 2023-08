(FOTO) Je li ovo najgluplji most u Hrvatskoj? Ljudi se ovome ne mogu dovoljno načuditi

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U varaždinskom prigradskom naselju Črnec prije nekoliko godina sagrađen je pješačko-biciklistički most preko jugozapadne obilaznice i rijeke Plitvice gdje staza i završava, iako je bilo planirano da ide do grada.

Do danas taj besmisleni most tako stoji, sa stazom koja ne vodi nikud.

Što je pjesnik htio reći?

Podsjetimo, još 2016. godine je nezavisni vijećnik varaždinskoga Gradskog vijeća Robert Podoljnjak na aktualnom sat sjednice Vijeća komentirao most preko rijeke Plitvice, koji bi trebao povezivati Črnec i Brezje, upitavši: “Što je pjesnik htio reći?”.





Suvremena arhitektonska građevina, koja bi trebala služiti za pješački i biciklistički promet između dvaju naselja, uopće nema početka ili kraja, ovisno s koje se strane gleda.

Kako to izgleda u praksi? Iz Črnca do mosta vodi pješačka staza, iz Brezja prilazne ceste nema. Tako kad iz Črnca modernom, efektnom građevinom prijeđete iznad magistrale, pa potom na drugu stranu rijeke Plitvice, tu je putu kraj.

S mosta se ravno silazi na zapuštenu livadu. Tako da je to, u punom smislu te riječi, most koji ne vodi nikuda. Kako to izgleda, pogledajte u fotogaleriji.

Tadašnji gradonačelnik Goran Habuš rekao je da u Gradu to znaju i rade na rješenjima, kazavši da je otkup zemljišta u spajanje mosta i ceste u tijeku. Podsjetimo, to je bilo prije sedam godina.

Tada je rekao i da traju natječaju za otkup zemljišta, nakon čega će se most spojiti s cestom, odnosno Črnec će se spojiti s Brezjem. Ovaj most izgradile su Hrvatske ceste u vrijeme izgradnje jugozapadne obilaznice Varaždina, jer im je obveza bila povezivanje naselja Črnec, kao administrativnog dijela Grada Varaždina.