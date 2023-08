(FOTO) Hrvatska slavi Oluju, Plenković ima poruku za Vučića: ‘Ne damo na branitelje, tako neće ići’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije “Oluja”, kojom je u tri dana oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu.

Obljetnica Oluje obilježava se 5. kolovoza, na dan kada su hrvatski vojnici ušli u Knin, glavni grad samoproglašene paradržave Republike Srpske Krajine.

Na središnju proslavu u Kninu došao je cijeli državni vrh, a s obzirom na lošu vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj su izgledni pljuskovi s grmljavinom, a moguće i olujno nevrijeme, središnja svečanost održava se na Trgu dr. Ante Starčevića, koji je dijelom natkriven.





Obilježavanje Oluje pratimo UŽIVO

11:15 Gotov je službeni dio proslave

11:05 Govori predsjednik Milanović

Na početku je čestitao Jandrokoviću na herojskoj borbi protiv zakona fizike. Ta borba je neravnopravna, rekao je predsjednik. Očito je aludirao na neke tehničke probleme koji su se pojavili u šatoru tijekom Jandrokovićeva govora.

“Hrvatski branitelji, hvala vam za slobodu. Ovo već godinama radimo i ponavljamo da utvrdimo istinu, istina je voda duboka, ne vide je jučer u Prijedoru, gdje su ubijeni Hrvati i muslimani, ovdje se okupljamo da prenesemo baklju slobode i da se poklonimo pepelu, vatra bez pepela je sterilna. Pobjeda je bila velika i teška, kada govorimo o istini, ona mora biti izrečena u cjelini, bez naše pobjede ne bi bilo Daytona, francuski i britanski bombarderi uzaludno su udarali po neprijatelju. Moramo ponavljati da ništa nismo zgriješili. Kada govorimo da smo posebni, nije dobro da djeci stalno govoriš da su posebni, ali hrvatski narod je drugačiji i imao je drugačiji put. Knin je tipično za nas nastao u prostoru koji nije najnježniji iz život, nastao je u prostoru u kojem nitko nije znao živjeti, ovo je zemlja za tvrde i hrabre ljude. Hrvatska je rat vodila pametno, ljudi koji su ju vodili, bili su lukavi, naši saveznici su ljudi koji, dok se Hrvatska pripremala za konačno rješenje, dobro to nije dobar izraz, pripremala za Z4, Srbi na to nisu pristali. Bez tradicije ne postojimo, kada je tumače umjetnici, kažu da je to prenošenje plamena, a ne klanjanje pepelom, no kada su u pitanju zajednice kao naša, pepeo ima važnu ulogu, ovdje smo da se poklonimo pepelu, da se ne zaboravi i da se temeljem vjere u ljudske vrijednosti izgradi bolje društvo. Malo dobrih ljudi je branilo zemlju”, rekao je Milanović.

10: 55 – Nešto se zbiva u šatoru, reagirao Milanović

Govor drži Jandroković, iz publike su ga kratko prekinuli: Ne čujemo.









“Pokušat ću malo glasnije govoriti”, nije se dao smesti Jandroković.

Zatim se ponovilo komešanje, čuje se sve glasniji žamor, nešto se zbiva u šatoru, nije jasno što, no izgleda da Jandrokovića nitko ne sluša i da ljudi odlaze iz šatora na što je upozorio i Milanović, dok je Plenković tipkao na mobitel. HRT je u prijenosu u nekoliko puta kada micao iz šatora, time je jasnije da se nešto zbiva.

10:35 – Govori Plenković, poslao poruku Srbiji









“Poštovani branitelji, vojnici, policajci, obitelji umrlih, poginulih i nestalih branitelja, čestitam Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i branitelja, 28 godina prošlo je od ključne operacije koja je označila kraj projekta velikosrpske agresije. Mudrost Franje Tuđmana i plebiscitarna potpora braniteljima, ta samo četiri dana doživjeli su sinergiju koja je označila 1995. najvažnijom godinom u hrvatskoj povijesti. Osloboditi to područje značilo je vratiti Hrvatsku u normalan život. Hrvatski branitelji koji su dali živote utkali su sebe u hrvatsku slobodu, bez njih današnje slobode ne bi bilo. Na temelju te dužnosti prema njima, naša politika prema braniteljima i Domovinskom ratu, HV-u i policiji, vođena je željom da unaprijedi sve segmente tih resora, donijeli smo Zakon o braniteljima, nestalima, civilnim stradalnicima, ispravili smo nepravde donesene u doba ranijih Vlada, sigurno ne namjerno”, rekao je Plenković pa krenuo isticati sve što je njegova Vlada učinila za branitelje.

“Iduće godine nebo će čuvati Rafalei, to radimo imajući na umu žrtvu hrvatskih branitelja. Hrvatska policija danas ima druge zadaće osiguravanja suvremene sigurnosti, od zaštite granice do sprječavanja nezakonitih migracija. Jučer smo u Prijedoru čuli poruke o Oluji, koje često u ovo doba godine nose kvalifikacije o kriminalizaciji oluje, poručujemo svima, Oluja je oslobodilačka akcija, Hrvatska nikada i nikome neće dopustiti na Oluju, branitelje i policajce. Nećemo nikada prihvatiti optužnice iz Srbije, koja pretendira biti regionalni tužitelj i sudac, to tako neće ići”, uputio je poruku Aleksandru Vučiću.

10:15 Pripadnik Tigrova: Neka nam Oluja bude podsjetnik na snagu

Obraća se Mihael Pintarić pripadnik Tigrova, zatočen kod Vukovara 1991, godine, 14 mjeseci bio je u srpskim logorima, a nakon izlaska ponovno se priključio Tigrovima.

“Poštovani branitelji i prijatelji, hrvatski narode, čast mi je danas obratiti vam se u ime pobjednika, hrvatskih dragovoljaca, u ime onih koji trpe posljedice velikosrpske agresije, u ime onih koji su za Hrvatsku bili spremni umrijeti, mnogi nisu dočekali pobjedu, njima smo zahvalni i na njih ponosni, poručujem njihovim obiteljima niste sami, zaboraviti nećemo ni svo zlo koje smo pretrpjeli u ratu koji nam je nametnut, vjera nas uči da praštamo, a povijest opominje da pamtimo, tko zaboravlja, osuđen je da ponavlja, pod kokardom i petokrakom počinjeni su brojni zločini, zločinci imaju ime i prezime, imali su osvajačku politiku, dok su me u srpskom zarobljeništvu ponižavali održavala me vjera u Boga i ispravnost naše borbe, takvih logora bilo je i u Kninu, gradu u kojem danas ponosno slavimo pobjedu. Oluja je bila izraza naše želje za slobodom, srpska vojska i paravojne postrojbe tu su doživjele slom, uvijek trebamo slaviti ovaj dan. Neka nam Oluja bude podsjetnik na snagu, hrvatsko zajedništvo, a naši poginuli vječna inspiracija kako se voli domovina. Hrvatska vojska je temelj nacionalne sigurnosti, dok je vojske i policije, Hrvatska je sigurna. To je poziv. Budimo uzor mladim vojnicima i policajcima. Samo složni možemo prevladati sve prepreke, kada se čini da je pred nama nemoguća misija, sjetimo se u kakvim smo okolnostima vodili rat. U borbi nam je pomogla vjera”, rekao je.

“Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što”, pozdravio je okupljene na kraju govora.

10:00 Čitanje imena poginulih u Oluju

Čitaju se imena poginulih i nestalih u VRO Oluja.

09:44 – Podizanje hrvatske zastave

Zbog nevremena se podizanje zastave prati s glavnog trga u Kninu. Zastava je podignuta uz zvukove himne u 09:44 sati.

Podizanje zastave iz šatora na kninskom trgu pratio je i državni vrh. Jandroković stoji između Plenkovića i Milanovića.

09:20 – Počeo je službeni program, Milanović položio vijenac

Predsjedniku Zoranu Milanoviću predan je prijavak, počeo je službeni program u Kninu.

Slijedi polaganje vijenaca, prvo će ih položiti obitelji poginulih, nestalih, hrvatski vojni invalidi i zapovjednici. Vijenac je položio i predsjednik Milanović. Zatim je vijenac položilo izaslanstvo Sabora, na čelu s Gordanom Jandrokovićem, a nakon njega i premijer Andrej Plenković s članovima Vlade.

09:00 – Banožić uputio čestitku

Ministar obrane Mario Banožić je u čestitki za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti istaknuo da sjećanje na Oluju i hrvatske branitelje čini sve posebno ponosnima, a načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Robert Hranj da pripadnici OSRH branitelje čuvaju u srcu i mislima.

Banožić je u čestitki naglasio da je obilježavanje 28. obljetnice VRO Oluja sjećanje na povijesne i ponosne dane kada je Hrvatska pokazala kako upravo zajedništvo, odlučnost i jasna vizija ispisuju povijest jednog naroda i stvaraju slobodu.

“Zahvaljujem zato svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u najsjajnijoj vojnoj operaciji u povijesti Hrvatske i osigurali nam da u miru, u svojoj samostalnoj i modernoj hrvatskoj državi, gradimo i stvaramo bolju budućnost za generacije koje dolaze. Sjećanje na hrvatske branitelje i sve one koji su izgubili život na putu borbe za samostalnost i neovisnost, čine nas upravo na današnji dan posebno ponosnima jer svjedočimo Hrvatskoj koja unatoč svim izazovima raste i jača, ostvarujući povijesne iskorake na svim područjima. Vlada Republike Hrvatske zato nastavlja odgovorno razvijati naše obrambene sposobnosti i kapacitete, ulažući u daljnje procese modernizacije i opremanja Hrvatske vojske”, istaknuo je.

“Vjerujem kako ćemo svi zajedno i nadalje, uspješno iznalaziti odgovore na izazove koje nam vrijeme donosi i iz čega ćemo, baš kao u „Oluji“, izaći kao pobjednici”, poručio je Banožić u čestitki za 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.

08:40 – U Kninu pljušti jaka kiša

08:25 – Promjene protokola slavlja Oluje zbog – oluje

Zbog najavljenog nevremena predviđeno je nekoliko promjena u protokolu obilježavanja VRO Oluja. Naime, neće biti letačkog programa akrobatske skupine Krila Oluje, a na Trgu dr. Ante Starčevića podignut je šator u kojem će biti političari i branitelji.

07:45 – Državni vrh na obilježavanju

9.15 Prijavak predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku OSRH

9.20 Polaganje vijenaca i svijeća ispred Spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95”

9.40 Početak središnje svečanosti na Trgu dr. Ante Starčevića

10.15 Prigodna obraćanja predsjednika RH, premijera i predsjednika Sabora

11.45 Sveta misa za poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu

07:30 – Program obilježavanja Oluje: Proslava počinje budnicom

Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje počet će podizanjem zastave na Tvrđavi, što se može pratiti preko videozida na Trgu dr. Ante Starčevića.

Prije toga Kninjane će probuditi budnica (6,30 sati), a kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 položit će se vijenci i odati počast poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima (9,20 sati).

Vijence će položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji, Hrvatskih ratnih vojnih invalida, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata te najviši državni dužnosnici i predstavnici županija i gradova. Nakon središnje svečanosti služit će se misa u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta.

Obilježavanju će nazočiti državni vrh te su tom prigodom najavljeni govori predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. U ime hrvatskih branitelja kao prvi govornik govorit će djelatni časnik HV-a, dragovoljac iz 90. i pripadnik legendarnih Tigrova. Proslavi će nazočiti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme moći će se razgledati na parkiralištu kod Autobusnog kolodvora od 11 do 16 sati, poslijepodne je doček maratonaca i biciklista te defile motorista, a organizirana je i podjela vojničkoga graha za sve koji budu na proslavi toga dana u Kninu.

07:00 – Milanović jučer odlikovao zapovjednike

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović upriličio je u petak svečani prijem za ratne zapovjednike povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

“Hrvatsku je izvuklo ovih 200 tisuća ljudi, ali svi znamo da je to bio mali broj malo dobrih ljudi koji su bili udarna pesnica, koji su probili neprijateljske položaje… Nije bilo puno vremena, streljiva, opreme i naši saveznici prema kojima često nismo kritični, nisu nam bili od velike pomoći. Treba li o tome šutjeti?”, rekao je sinoć Milanović.

“Hrvatska vojska je omogućila i mir u BiH. To treba ponavljati svaki tjedan. HV je spasila Bihać sudbine Srebrenice, reći će se, možda. Teško da bi se takav pokolj mogao ponoviti, ali BiH, odnosno vojsku bosanskih Srba, Mladića, Karadžića, nisu porazili saveznički bombarderi. Tjednima su ih zasipali. Ključne udarce zadala je Hrvatska vojska”, govorio je predsjednik jučer.