(FOTO) HRVATI U ZAMBIJI UJEDINJENI S DJECOM! Druže se u hladovini ispod drvca: Svi su u ekstazi od sreće

Autor: I.G.

Hrvati iz Zambije sutra se napokon vraćaju u Hrvatsku sa svojom posvojenom djecom nakon što su ih sud u Ndoli oslobodio optužbi za pokušaj trgovine djecom s ciljem iskorištavanja. Nakon sedam mjeseci provedenih u pritvoru i sudskim postupcima, četiri hrvatska para će konačno zagrliti svoju djecu koju su posvojili iz DR Konga u prosincu prošle godine. Šest mjeseci nakon što su otišli u Zambiju po djecu osmero Hrvata s djecom se mogu vratiti kući. Sud ih je u četvrtak oslobodio optužbi za trgovanje djecom, a danas su napokon preuzeli svoje dugoiščekivane mališane.

Djeca, jedan dječak i tri djevojčice u dobi od jedne i pol do četiri godine, provela su više od pola godine u strogo štićenom objektu zambijske socijalne službe. Unatoč tome što su imala sve hrvatske dokumente, rodne listove, putovnice i sudske odluke kongoanskih vlasti o posvojenju, Zambija ih je smatrala žrtvama trgovine ljudima.

Nakon rješavanja papirologije u Odjelu za imigraciju u Ndoli, četiri para su dobila svoju djecu nešto poslije 13 sati. Emotivni susret roditelja i djece, koji je objavila RTL televizija, obilježio je trenutak kada su se konačno mogli zagrliti. Svi zajedno se sada vraćaju u Hrvatsku.





Sutkinja Visokog suda u Ndoli zaključila je da nije bilo dokaza o trgovini djecom i da je postupak posvojenja bio ispravan. Odmah nakon toga, sud je naložio oslobađanje Hrvata i vraćanje djece. Međutim, zbog administrativnih formalnosti i viza, Hrvati nisu mogli odmah otputovati s djecom. Odvjetnik Kevin Silwimba, uz pratnju hrvatskih diplomata, obavio je postupak izdavanja potrebnih dokumenata za izlazak djece iz Zambije. Hrvatima su istog dana vraćene putovnice. Budući da nisu uspjeli stići na direktan let prema Europi, odlučili su se za let do Lusake, glavnog grada Zambije, kako bi zatim nastavili put prema nekom od europskih odredišta. Očekuje se da će stići u Hrvatsku tijekom subote.

Hrvatska diplomacija je tijekom cijelog ovog procesa pružala pomoć Hrvatima. Treći tajnik veleposlanstva u Pretoriji, Dario Klasić, pratio je slučaj od početka, a veleposlanik u Egiptu, Tomislav Bošnjak, pojavljivao se kao prevoditelj na suđenjima. Bošnjak je izjavio za medije da je bio svjedok emocionalno.

Dodao je i kako su tijekom jutra obavljene sve administrativne procedure za povratak hrvatskih posvojitelja s njihovom djecom u Hrvatsku, te da su obavljene tehničke pripreme za put u Zagreb.

Ranije je na sjednici Vlade rekao kako je sutkinja ustvrdila da nije dokazano da su naši državljani počinili kazneno djelo trgovanja djecom, kao što nije dokazano ni da su dokumenti o posvojenju lažni.

“Podsjećam da je od trenutka pritvaranja pa do završetka procesa Hrvatska štitila prava i interese naših državljana pružajući im konzularnu pomoć. Osim prava hrvatskih parova, štitili smo prava djece koja su prošla postupak posvojenja i stekla hrvatsko državljanstvo”, rekao je Plenković.









O cijelom slučaju jučer je u Saboru govorila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter upozorivši kako je bilo i govora mržnje, što može dodatno poticati i druge na različite vidove diskriminacije i nasilja.