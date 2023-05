(FOTO) ‘GNJILO I JOŠ TO PRODAJU KAO ‘SUPER PRILIKU!’ Kupcima prekipjelo, pokazali što se radi u dućanu: ‘Nakon stotina naših objava, opet’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Nije novost da se u trgovinama zna naići na proizvod za kojeg se na prvi pogled vidi da nije za upotrebu ili je njegov rok trajanja davno prošao. Facebook stranica Europskog centra izvrsnosti potrošača (ECIP), udruga za zaštitu potrošača, “Halo, inspektore”, tako je objavila najnoviju u nizu svojih priča.

Ovaj put je u pitanju gotovo potpuno gnjilo povrće u Konzumu. Njihovu objavu prenosimo u nastavku.

“Ne to raditi! Nakon stotina naših objava i kritika gotovo svih trgovačkih lanaca, nekako se smanjio broj slučajeva prodaje voća i povrća koje više nije za konzumaciju ili je istekao rok trajanja.

I mi pomislili kako se to više ne radi kad ono stižu fotografije iz Konzuma (Žarka Dolinara 2, Zagreb). I to mladog luka, usahlog, gnjecavog, nejestivog… I to još pod porukom: Super prilika!

Fotografije sve govore.





Naša poruka: to ni do sada niste radili, nemojte ni od sada! I vi koji to stavljate u prodaju ste poslije radnog vremena – potrošači”,

Slijedom gore navedenog, tražili smo odgovore od Konzuma. Objavit ćemo ih čim stignu.

Komentari ispod objave su jasni:

“Ovo ne bih dao niti svinjama da ih imam na brizi. Tko to radi nisu mu sve na broju. Neka to nose svojima doma”, “Ima ih još na popisu… npr. Spar”, “Kad inspektorat ne radi svoj posao to vam je tak. Ovaj luk je gnjil i zdravstveno opasan za jest. Pun bakterija gnjileži fuj”, neki su od komentara.

Ukoliko pronađete ovakve proizvode u trgovini, javite se na mail adresu [email protected]