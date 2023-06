(FOTO) Francuzi strahuju od nasilne noći! Sve gori, ljudi luduju po ulici jer je policajac upucao tinejdžera sjevernoafričkog podrijetla

Državno tužiteljstvo u Francuskoj otvorilo je službenu istragu za ubojstvo iz nehata protiv policajca koji je ustrijelio tinejdžera za vrijeme prometne kontrole blizu Pariza.

Prema dosadašnjoj istrazi, nije bilo zakonskih uvjeta za uporabu oružja, a snimke nadzorne kamere, svjedoka kao i izjave očevidaca omogućile su rekonstrukciju okolnosti, dodaje se u priopćenju.

Prema tužiteljima, 17-godišnjak je vozio velikom brzinom u Nanterreu u utorak ujutro s dvoje putnika u vozilu i prešao je autobusnu traku. Prvi pokušaj dvojice policajaca na motociklima da ga zaustave na semaforu nije uspio.

Mladić se udaljavao unatoč crvenom svjetlu i nastavio bijeg po kolnicima, priopćilo je državno odvjetništvo. Kada su ga policajci nešto kasnije sustigli i zaustavili, obojica su uperila oružje u tinejdžera u visini vozačevih vrata i zahtijevala da ugasi motor. Kada je osumnjičenik iznenada krenuo, jedan je policajac ispalio hitac, stoji u priopćenju.

Francuski mediji javljaju da snimka prikazuje policajca koji je uperio pištolj u vozačeva vrata zaustavljenog automobila. Kad se mladić za volanom iznenada odvezao, policajac je zapucao iz neposredne blizine i smrtno ga ranio.

Smrtonosna pucnjava u kojoj je ubijen Nahel M., tinejdžer sjevernoafričkog podrijetla tijekom prometne potjere u Nanterreu u utorak izazvala je dvije noći nereda u Francuskoj, što je natjeralo predsjednika Emmanuela Macrona da sazove krizni sastanak s višim ministrima.

Gerald Darmanin, ministar unutarnjih poslova, rekao je da će 40.000 policajaca, uključujući 5.000 u Parizu, biti raspoređeno u četvrtak navečer kako bi se suočili s daljnjim prosvjedima. Iako je Macron ubojstvo opisao kao “neoprostivo”, osudio je ponekad nasilne nemire i zamolio za smirivanje jer pravda ide svojim tijekom.

Incident je ponovno potaknuo raspravu u Francuskoj o policijskoj taktici usred dugotrajnih kritika skupina za ljudska prava o tretmanu ljudi u predgrađima s niskim prihodima, posebice etničkih manjina.

Nahela su zaustavila dva policajca zbog kršenja prometnih pravila dok je vozio unajmljeni žuti Mercedes. Policija je prvotno izvijestila da je policajac pucao na tinejdžera jer je ovaj jurio na njega svojim automobilom, ali ovoj verziji događaja proturječi video koji je kružio društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako dvojica policajaca stoje uz bok zaustavljenog automobila, a jedan je uperio oružje u vozača.

Čuje se glas: “Dobit ćeš metak u glavu.” Zatim se čini da policajac puca dok se automobil naglo kreće. 38-godišnji policajac snimljen kako ispaljuje smrtonosni hitac nakon toga je priveden.

Aktivist za građanska prava Yasser Louati rekao je za Al Jazeeru:

“Ono što nas uopće ne iznenađuje je brzina kojom su glavni mediji u Francuskoj odmah prenijeli izjave policije. Hvala Bogu da se na internetu pojavio video koji je u suprotnosti sa službenom verzijom policije, što je natjeralo vladu da reagira. Istodobno, ne treba zaboraviti napomenuti kako je Macron brzo reagirao na sinoćnji izljev nasilja… ljutnju je nazvao neopravdanom. Policija je zaštićena od odgovornosti u Francuskoj… nema transparentnosti.”

