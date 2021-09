(FOTO) DIRLJIV POSJET BRITANCA VUKOVARU! Odao počast žrtvama: ‘Želim iz prve ruke naučiti o bolnoj povijesti ovog grada’

Veleposlanik Velike Britanije u Hrvatskoj boravit će nekoliko dana u Vukovaru. Danas je u, kako kaže, “dirljivom posjetu” odao počast na Ovčari i Memorijalnom groblju.

Kako je napisao u objavi na Twitteru, posjet Vukovaru bio mi je prioritet. Želio je odati počast žrtvama i naučiti iz prve ruke o bolnoj povijesti ovog grada, ali i njegovoj sadašnjosti i budućnosti.

Veleposlanik je obišao Memorijalno groblje te Memorijalni Centar Ovčara. Sastat će se i s nizom političkih predstavnika u gradu i županiji, kao i s nevladinim udrugama i organizacijama mladih.

Simon Thomas je stupio na dužnost prije nepuna dva mjeseca. Tada je poručio kako želi dobro upoznati sve krajeve Hrvatske “kako bi pružio dodatnu snagu i toplinu partnerstvu i prijateljstvu Velike Britanije i Hrvatske te vezama među ljudima”.

Visiting #Vukovar has been an early priority for me. I’m here this week to pay my respects, and to learn first-hand about the city’s painful history, it’s life today and the vision for the future. pic.twitter.com/qGmBnpGyiW









— Simon Thomas (@UKSimonT) September 13, 2021