(FOTO) Detalj s auta Mađara isprovocirao Hrvate: ‘Prvo snimka Instagram četnikuše, pa sad ovo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Na Redditu se povela zanimljiva rasprava oko fotografije automobila mađarskih registarskih oznaka s ceste na hrvatskoj obali, čini se kod Zadra.

Naime, iznad registracije, lijevo od znaka marke automobila, nalazi se naljepnica ‘velike Mađarske’, što je izazvalo brojne reakcije.

Krenula je i rasprava o povijesnim hrvatsko-mađarskim odnosima, no većina u odgovorima negoduje i optužuju Mađare za svojatanje tuđih teritorija.





“Do prije godinu ili dvije ne bi vidio Mađare u Dalmaciji, ali sada ih, Boga mi, ima koliko i Čeha”, primjećuje jedan od komentatora.

“Neka jedu fiš paprikaš u Budimpešti”, kaže drugi.

‘Nikad nisu prestali svojatati što su izgubili’

Neki smatraju, ovo je slučaj koji treba prijaviti policiji.

“Članak 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – Tko na javnom mjestu…isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana”, navodi jedan korisnik, dok drugi upozorava da se u Budimpešti ovakve karte, naljepnice i zastave svugdje mogu kupiti:

“Oni nikad nisu prestajali svojatati ono što su izgubili 1918.”.

“Ne svojataju Hrvatsku na način na koji to rade prema Vojvodini, južnoj Slovačkoj i Transilvaniji. Mađari su itekako svjesni da smo bili u personalnoj uniji s njima i da se naša situacija, kako nekadašnja, tako i sadašnja, kako povijesno, tako i demografski, ni približno ne može uspoređivati s ovim gore područjima. Ali iz nekog razloga su i dalje šu*ci i stavljaju kartu cijele Transleithanije, bez ikakvog navođenja Hrvatske. Tome pridonosi i naš narod koji maltene mrzi svoju povijest i dopušta da svi naši susjedi pišaju po nama svojim lažima”, podsjećaju u komentarima.









‘Čista provokacija’

Mnogo je onih koji ovakve naljepnice na stranim automobilima koji se nalaze na teritoriju Hrvatske smatraju provokacijom i zazivaju kazne.









“Neka ljetuje na Balatonu s tom naljepnicom. Ovo je čista provokacija zbog koje bi trebao ostati bez šajbe i još platiti kaznu jer je glup ko ku**c. Odvratno mi je što dopuštamo da po nama sere tko se sjeti. Prvo vidim snimku neke Instagram četnikuše kako puca po Kninu, a onda ove serekeš debile. Daj nas pustite na miru i odje*ite Putinu na kupanje”, bijesan je jedan korisnik Reddita.

“Orban im je baš isprao mozak. Je*ala ih Austro-Ugarska. Ne znam nijedan narod koji toliko žali za tuđim teritorijem osim Srbije, al kod Srbije bar donekle ima smisla jer su u nekim dijelovima bili većinski Srbi. Ali je*emu, magyarski iredentizam je glup u 3 pm, jer u mnogim od tih teritorija ima jako malo Mađara. U mojoj općini koja je jedna od rijetkih koje uopće imaju Mađare ima ih 20-ak, a mi smo na toj karti. Nacionalizam je sam po sebi glup. Ali da, Mađari su specijalci. Nisu ni neki gosti. I dosta mi je slušanja onog njihovog alien jezika”, zaključuje drugi.

Orban i karta ‘velike Mađarske’

Mađarski premijer Viktor Orban nekoliko je puta provocirao s kartom ‘velike Mađarske’, jednom u svibnju 2020. kada je na Facebooku izrazio najbolje želje maturantima koji su pisali ispite iz povijesti te kada je koncem prošle godine spornu kartu imao na šalu koji je nosio na nogometnoj utakmici.

Reakcija hrvatske diplomacije bila je mlaka do nikakva. Tek načelna osuda kako je to neprihvatljivo, no bez ikakvih posljedica.

Orban je na to poručio da nogomet nije politika.

“Nogomet nije politika. Nemojmo vidjeti nešto čega nema. Živjeli svi mađarski timovi mađarske reprezentacije, gdje god da žive!”, zaključio je tada priču mađarski premijer.