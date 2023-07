(FOTO) Cure nepoznati detalji o ubojici iz Siska: Bio je ključni svjedok u slučaju strijeljanja srpskog civila

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U subotu navečer u krvavi pohod u Capraškim Poljanama u Sisku pošao je 52-godišnji Neđad Fetić, zvan Bracan.

Tada je ubio 45-godišnju Ivanu J., dvije osobe su kritično i na respiratoru, još dvoje ima prostrijelne ozljede udova, a spaljene su tri kuće i dva automobila.

Fetića će policija prijaviti za niz kaznenih djela, o jedno će možda biti kvalificirano kao teško ubojstvo. Nakon ponovljenog ispitivanja pred državnim odvjetništvom bit će priveden istražnome sucu s prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, s obzirom na to da je već ranije bio prekršajno kažnjen zbog posjedovanja pištolja.





Nepoznati detalji o ubojici: Ključni svjedok u slučaju ratnog zločina

Ono što se o Fetiću malo govori, a svi u Sisku znaju, jest da je prije desetak godina bio ključni svjedok tužiteljstva, a prema nekim izvorima i prijavitelj slučaja ratnog zločina protiv srpskoga civila iz 1991., piše Jutarnji list.

Radilo se o ubojstvu Rade Španovića, kojega su hrvatski vojnici, među kojima je bio i Fetić, 6. rujna 1991. odvezli iz njegove kuće u Capragu, a zatim s 25 metaka izrešetali pored groblja u Komarevu.

Za taj zločin osuđeni su Fetićevi suborci Haso Mahmutagić i Mirko Šašo na osam, odnosno šest godina zatvora. Fetić je na suđenju ispričao kako je on zapravo uočio da Španović, kojeg je poznavao od djetinjstva, “špijunira” njihove položaje te na to upozorio svoje suborce, koji su s njime onda krenuli po Španovića. No, rekao je Fetić koji se s njima vozio u autu, Španovića su trebali predati u zapovjedništvo, da bi zatim Mahmutagić i Šašo zaustavili auto kod groblja, izveli Španovića iz auta, a ubrzo su se iz njihova smjera začuli rafali.

Mahmutagić je, pak, u svojoj obrani sve pokušao prebaciti na Fetića i Šašu, rekavši kako je Fetić isplanirao da ubiju Španovića, ali sud je ovakve navode odbacio kao neistinite i osudio Mahmutagića i Šašu. Jesu li ovi događaji također igrali ulogu u Fetićevoj glavi kada se odlučio na ovakav bezumni čin, možda se nikada neće saznati.