(FOTO) Ćipe prozvao Plenkovića prije Srbije! ‘Pupovcu si suho zlato, što si za one koji su stvorili Hrvatsku?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu Plenkovićevog skorašnjeg puta u Srbiju na otvorenje Hrvatske kuće.

”Želim se osvrnuti na posjet premijera Plenkovića Srbiji za dva dana. Htio bih samo ukazati na dvije stvari koje izgledaju kao sitnice, ali puno toga pokazuju. Prošle godine je otvoren Srpski dom u Vukovaru. Nije došla ni premijerka Brnabić, nije došao ni Aleksandar Vučić, ali su izabrali datum da dođu u Vukovar 16. listopada, na dan pogibije heroja Domovinskog rata, generala Blage Zadre”, uvodno je rekao Mlinarić.

Što nam to objašnjavaju Granić i Grlić Radman

Podsjetio je da nisu htjeli odustati, nego su inzistirali na tom datumu. Mlinarić je istaknuo da je to isto kao da je premijer Andrej Plenković, suho zlato Milorada Pupovca, kako ga voli nazivati, izabrao 24. ožujka, kad je bombardirana Srbija ’99. godine, i kad oni tamo vjerojatno imaju svoje manifestacije i obilježavanja, da otvori Hrvatsku kuću u Srbiji.

”To je jedna usporedba. Druga usporedba: prije neki dan u Bijelom Brdu u Slavoniji igrale su reprezentacije hrvatskih Srba i Hrvata iz Srbije. Srbi iz Hrvatske su igrali u dresovima u bojama srpske zastave, a Hrvati iz Srbije u neutralnim dresovima na kojima nema kockica ni ničega”, tvrdi.

‘Plenkoviću, s čime ćeš se vratiti iz Srbije?’

Mlinarić je dodao kako se te stvari mogu činiti kao sitnice i kako jesu sitnice, ali kako puno toga pokazuju. Podsjetio je da je Andrej Plenković sedam godina hrvatski premijer, da dolazi iz diplomacije, iz Europskog parlamenta, te da ima silne veze po Europi, kao što i sam govori i stalno ističe.

”Moje pitanje Andreju Plenkoviću prije putovanja u Srbiju je: što ste dogovorili u ovih sedam godina? Kako su vaš ministar vanjskih poslova Grlić Radman i vaši veleposlanici pripremili ovaj posjet? Hoće li se Andrej Plenković vratiti iz Srbije s protokolima o nestalima? Hoće li Andrej Plenković s premijerkom Brnabić, a koja je kao premijerka njegov rang, poslije haških presuda od prije desetak dana, dogovoriti da Hrvatska ima pravo na ratnu odštetu za hrvatske logoraše i za porušene gradove i sela? Hoće li otvoriti takva pitanja?”, upitao je Mlinarić.

Nestali i ratna odšteta su hrvatski nacionalni interesi

Kaže da već vidi da počinje ‘peglanje’ toga od strane Mate Granića, vječite sive eminencije Zrinjevca, ali i od strane Grlića Radmana, koji uvjeravaju da još nije došlo to vrijeme. Mlinarić je istaknuo da je 2023. godina pa upitao kako nije došlo to vrijeme i kad će doći to vrijeme.

”Ali, kad je Domovinski pokret prije četiri mjeseca zatražio opoziv premijera Plenkovića, glasno i jasno sam rekao: ‘Pustite te svoje priče i bajke, Pelješke mostove, sve je to divno i krasno. Ali što ste napravili za nacionalne interese?’. Nacionalni interes je rješavanje pitanja nestalih i ratne odštete s državom koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. Kad je pogodnije vrijeme, ako nije sada, kad gledamo brutalnu agresiju Rusije na Ukrajinu, kad vidimo da se cijela Europska unija ujedinila da se pomogne Ukrajini?”, poručio je.

Upitao je što je Andrej Plenković napravio u tih svojih sedam godina da to izlobira u Bruxellesu i kod svojih prijatelja Mađara, a ne da gledamo jučer kako potpisuje protokol o prijateljstvu između Mađarske i Srbije. Da mi držimo do sebe, ističe Mlinarić, trebali smo nametnuti to pitanje, da ne može Srbija apsolutno ništa u Europskoj uniji niti potpisati, niti otvoriti bilo koje poglavlje, a Andrej Plenković je to trebao riješiti u ovih sedam godina, što je mogao, a nije htio, jer je to za njega, poručuje Mlinarić, netema.

‘Za Pupovca si suho zlato, što si za one koji su stvorili Hrvatsku?’

Mlinarić je dodao kako otvoreno, glasno i jasno poručuje Plenkoviću: ”Pusti Schengen, pusti Pelješki most, pusti sve, jer bi to sve bilo prije ili poslije. Ali, gospodine Plenković, mrtvi nam leže 30 i nešto godina dok obitelji ne znaju gdje su, logoraši umiru s 53 godine, ne dočekavši svoju pravdu, a svom suhom zlatu Miloradu Pupovcu isplatili ste sve što ste mogli, i ono što ste trebali i što niste trebali isplatiti”.

”Vi ste ljudima koji su napali Republiku Hrvatsku i došli tu razarati, pa kad su bili zarobljeni i u Lori, isplatili ratnu odštetu. Što je s hrvatskim logorašima, što je s nestalima? Gdje je to vaše suho zlato i ta vaša koalicija, zašto niste napravili sinergiju i otvorili kanale prema Srbiji pa razgovarali o stvarima od nacionalnih interesa? A da ne spominjem granicu koja još nije riješena s Republikom Srbijom. I čemu onda posjet? Oni se izvlače da se Plenković neće vidjeti s Vučićem”, naglašava Mlinarić.

Mlinarić je rekao da nema nikakve veze što se Plenković neće susresti s Vučićem, budući da će se vidjeti s premijerkom Brnabić, te je uputio pitanje Plenkoviću što je njegova diplomacija dogovorila oko susreta što se tiče ključnih pitanja. Zaključno je poručio kako je Hrvatsku kuću mogao otvoriti bilo koji župan ili bilo tko na nižoj razini, kao što su 16. listopada prošle godine njihovi popovi otvorili Srpski dom u Vukovaru, ili kuću u Kninu.