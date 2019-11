(FOTO) CIA otkrila kako je Tito prevario i uhvatio četničkog generala Dražu Mihailovića! Tajni spisi otkrili lukavu zamku, oglasio se i Dražin unuk

Autor: Dnevno

Dokumenti CIA-e otkrivaju tko je zapravo izdao Dražu Mihailovića bombastični je naslov teksta srpskog Kurira. U samom tekstu prenosi se nedavno deklasificirani izvještaj CIA-a o hvatanju četničkog vođe negdje u bosanskim brdima. Nastao u ljeto 1946. godine zapravo samo prenosi što je američkoj obavještajnoj službi ispričao povjerljivi doušnik.

Kurir je razgovarao i Dražinim unukom koji kaže: “Iz dokumentacije se jasno vidi da su “saveznici” mog djeda, Britanci i Amerikanci, obećali pomoć u njegovom lječenju. Predložili su da ga evakuiraju avionom u Italiju gdje će ga liječiti, a zatim vratiti u srpske planine. Po planu, 13.ožujka 1946. godine sletjela su dva aviona u selo nadomak mjesta Rudo, u istočnoj Bosni gdje ih je čekao bolesni general bez svijesti. Umjesto da ga odvedu u Italiju, isporučili su ga komunistima u Sarajevo. Meni je drago da je istina izašla na vidjelo, da su svi dokumenti potvrdili da Nikola Kalabić nije izdao Dražu, nego je to bila prljava komunistička propaganda, sa namjerom da se moralno diskreditiraju najodaniji Dražini ljudi i cijeli Ravnogorski pokret. Sada je jasno zašto u današnje vrijeme zvaničnici SAD-a i Velike Britanije sramežljivo priznaju da je moj djed bio njihov saveznik, da se za njih žrtvovao, prolijevao krv i da je spasio više od 500 njihovih pilota. Vjerojatno se stide izdaje koju su priredili njemu i cijelom srpskom narodu. Tu izdaju i beščašće im porodica Mihailović ne može oprostiti, a da li će moji sunardonjaci Srbi, to ne znam”, zaključio je Mihailović. Dok Dražin unuk Vojislav, govori da dokument napokon razotkriva kako su zapadnjački obavještajci izdali Dražu, na prvoj stranici dokumenta piše ovako: “Izvješće potječe iz Beograda i tiče se događaja prije hvatanja, ali i varke koju su Titovi vojnici iskoristili za hvatanja Mihailovića”.

Ključne dijelove dokumenta prenosimo u nastavku.

U Ožujku 1946. godine Draža Mihailović bolovao je od tifusa. Vrhovna komanda je u tom periodu bila u procesu premještanja, a generala Dražu Mihailovića njegovi ljudi nosili su na leđima.





Tijekom premještanja jedan od osobnih Mihailovićevih liječnika zarobljen je u bici kod Semegnjeva. Ispitivanjem i mučenjem od strane agenata OZNE i ruskih časnika, otkrio je da je lični Mihailovićev liječnik i također je otkrio plan prebacivanja Vrhovne komande. Iste noći neprijateljski avioni su počeli s izviđačkim letovima iznad teritorija na kojem je bila locirano zapovjedništvo. Ispustili su letke koje su izgledali kao da su ih pravili Amerikanci, a u kojima se kaže da su došli pomoći i dati nam oružje i municiju. Iste noći, nakon što su neko vrijeme letjeli iznad tog područja, avioni su bacili razna pakiranja municije i sanitetski materijal savezničkog porijekla. U jednom paketu su bila uputstva za pripremu i obilježavanje trake za slijetanje nekih zrakoplova za opskrbu.

13. ožujka 1946. u popodnevnim satima stigla su dva zrakoplova sa savezničkim oznakama. Letjeli su nisko i bacili baklje tako da smo mogli dojaviti im lokaciju za slijetanje. Odgovorili smo prema uputstvima koja smo dobili i dva zrakoplova sletjela su u polje (dovoljno dugo) oko 10 km sjeverozapadno od Ruda. Nekoliko časnika u savezničkim uniformama (američke) koji su govorili engleski i francuski izašli su iz zrakoplova. Trojica s najvišim činom odvedeni su do našeg Štaba gdje su se dogovorili s časnicima našeg Štaba da prevezu bolesnog Generala. General Mihailović je tada imao visoku temperaturu i nije bio pri svijesti. To je razlog zbog kojeg su željeli neko vrijeme da ga odvedu u Italiju, izliječe i potom ga tajno vrate u planine Jugoslavije. Odmah je smješten u avion pod nadzorom dvojice naših časnika koji su išli zajedno sa njim. U to vrijeme su sletjela još dva zrakoplova i devet drugih časnika iz našeg Štaba su se ukrcali u avione, među kojima su bila dva podčasnika i glavno zapovjedno osoblje.

Čim je avion koji je prevozio Mihailovića poletio u zrak, preostali avioni su uzletjeli za njim. U tom trenutku se pojavilo nekoliko zrakoplova i počelo je letjeti iznad tog područja. Mi smo mislili da su služili kao zaštita Generalovog zrakoplova, ali nakon što su neko vrijeme krstarili područjem gdje su se nalazile trupe Štaba, počeli su bacati male dimne bombe koje kao da paraliziraju ili uspavljuju naše trupe. Iz pravca Priboja bili smo upozoreni da se motorizirane trupe približavaju u isto vrijeme kada je jedna grupa zrakoplova počela ispuštati padobrance na naš Štab. Odmah po slijetanju na zemlju padobranci su otvorili vatru na naše ljude koji su pokušavali zaštiti Štab i koji nisu bili pogođeni plinskim bombama. Bitka je započela zato što su konačno naši ljudi shvatili da imaju posla sa neprijateljem koji je upotrebio prijevaru za otmicu Generala. Neprijatelj je pokušao probiti naš front, ući u područje Štaba i preoteti naše dosijee, ali veliki broj njih je ubijen. Zbog dolaska snažne kolone koja dolazi iz pravca Priboja, naši ljudi su se povukli prema Golešu i odatle su započeli evakuaciju prema Foči. Naši ljudi su uspjeli srušiti jedan avion. Veliki broj neprijatelja je ubijen, ali također smo pretrpjeli velike gubitke. Odatle smo kasnije dobili vijest da je Mihailović odveden u Sarajevo, a odatle u Beograd, a da se nije osvijestio. Kažu da je sedam dana bio bez svijesti, jer je bio hranjen putem infuzije.

Inače, postoji i navodno svjedočanstvno Draže Mihailovića koje se navodi u knjizi Nikole Milovanovića u kojem navodno četnički vojskovođa prepričava kako je uhvaćen, a za svoj pad krivi izdajnike među njegovim najbližim ljudima.