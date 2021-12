(FOTO) 30 GODINA HRVATSKOG RATNOG ZRAKOPLOVSTVA! Predsjednik održao svečani govor: ‘Naši ljudi trebaju raditi s najkvalitetnijom opremom!’

Autor: N.K

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 30. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na kojem je istaknuo kako je to velikih trideset godina za hrvatsko zrakoplovstvo koje je započelo u nemogućim i opasnim uvjetima.

Na početku svečanosti prikazan je film „30. godina HRZ-a“ za kojeg je predsjednik Milanović rekao da je lijep, emotivan i dirljiv te da pokazuje razvoj i put, ali i bolju budućnost. „Ovo je velika godina i upravo se poklopilo da na tu tridesetogodišnjicu Hrvatska nabavlja nešto novo, veliko i značajno.

Ovo nije trenutak za bilo kakve razmirice, to je dobra stvar. Hrvatska to treba imati, Hrvatska to mora i može platiti. To je pitanje naše sigurnosti, to je pitanje i našeg prestiža, a o detaljima neka se bave drugi, to je za mene riješena stvar“, poručio je predsjednik Milanović.

Zaključno je pojasnio kako nabavka nove vojne opreme nije stvar, kako je kazao „odnosa u regiji, pokazivanja mišića, tko je jači“, već se radi o tome da naši ljudi rade s najkvalitetnijom opremom te da njihova sigurnost bude na prvom mjestu.

Na svečanosti održanoj u vojarni „Pukovnik Marko Živković“, povodom obilježavanja 30. obljetnice osnutka, predsjednik Milanović uručio je odlikovanja, izvode o promaknućima i pohvale pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti i u iznimnim okolnostima u miru Redom hrvatskog trolista odlikovano je Središte za zrakoplovno-tehničko održavanje i opskrbu. Isto tako, Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti i u iznimnim okolnostima u miru, odlikovani su brigadir Slaven Pedić i pukovnik Željko Maljak.

Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su brigadir Saša Crnec, brigadir Ivica Mandušić, brigadir Rudolf Lovraković, pukovnik Srećko Stipčić, pukovnik Stjepan Stepić, bojnik Saša Turk i stožerni narednik Franko Peraga.

Nadalje, Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga uručio je izvode o promicanju djelatnih časnica i časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U čin brigadira zrakoplovstva promaknut je pukovnik Dragan Andrijević, u čin pukovnika zrakoplovstva promaknuti su bojnik Mario Brajković, bojnik Darko Kučej, bojnik Eduard Perković, bojnik Roland Rajić i bojnik Saša Turk. U čin pukovnika veze promaknut je bojnik Denis Gospić; u čin pukovnika motrenja i navođenja promaknut je bojnik Boris Buterin; u čin pukovnice tehničke službe promaknuta je bojnica Ana Topić; u čin bojnika zrakoplovstva promaknuti su satnik Nino Gaković, satnik Miroslav Karaula i satnik Juraj Kovačević. U čin bojnika motrenja i navođenja promaknuti su satnik Tomislav Ciglec i satnik Krunoslav Goričanac. Satnica Grozdana Mitrović promaknuta je u čin bojnice vojno-obavještajnog roda, a u čin bojnika vojno-obavještajnog roda promaknuti su satnik Ivan Damjanović i satnik Ivan Perković.

Nadalje, u čin bojnika tehničke službe promaknuti su satnik Zoran Bogdanović i satnik Dražen Sremić; u čin bojnice financijske struke promaknute su satnica Marina Čurković i satnica Ivanka Milovac; u čin satnika zrakoplovstva promaknuti su natporučnik Šime Alić, natporučnik Marko Božić i natporučnik Martin Debuš; u čin satnika motrenja i navođenja promaknuti su natporučnik Mario Bosanac i natporučnik Deni Dugandžić; u čin satnika tehničke službe promaknut je natporučnik Vedran Rozić; u čin natporučnika zrakoplovstva promaknut je poručnik Robert Dovijanić; u čin natporučnice topništva promaknuta je poručnica Katarina Marić; u čin natporučnika motrenja i navođenja promaknut je poručnik Saša Pelc, a u čin natporučnika tehničke službe poručnik Toni Zdrilić.









Za uspješno obavljene zadaće te ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća, u povodu svečanog obilježavanja Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pohvaljen je bojnik Krešimir Matan.

Uz predsjednika Milanovića na obilježavanju Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.