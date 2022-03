FOTELJE IM SE OPAKO TRESU: Nakon Uskrsa slijedi veliko preslagivanje, čak šest ministara odletjet će iz Vlade

Premijer Andrej Plenković kreće u novu rekonstrukciju Vlade. Da će uistinu doći do preslagivanje u Vladi potvrdio je i tajnik HDZ-a Branko Bačić, ali nije precizirao tko leti, tko ostaje i kada će se sve to dogoditi.

Kako saznajemo, Plenković se na ovaj način spašava udara te kao prvo miče aferaše i nelojalne kadrove. Tako će iz Vlade nakon Uskrsa otići šest ministara, a neki resori će se pritom i spojiti.

Prvi koji odlazi je ministar obrane Mario Banožić. “Miči ga što prije, šteti reputaciji cijele Vlade, ali i cijele stranke!” su riječi koje je navodno ministar policije Davor Božinović, nedavno rekao premijeru Andreju Plenkoviću komentirajući upravo Banožića. Naime, nakon pada drona u Zagrebu, upravo se Banožić istaknuo nizom konfuznih izjava. I samim HDZ-ovcima je postalo jasno da je Hrvatska na čelu Ministarstva obrane ima jednoga od najnekompetentnijih ministara svih vremena, a s time se slažu i razni vojni analitičari.

Nanizao afere s državnim stanom

Hrvatsku vojsku je posljednjih mjeseci pogodio serijal afera od kokaina među vojnim službenicima do nerazriješenih samoubojstava, a na čelu Ministarstva nalazi se uspavani Banožić kojemu je ovaj posao ujedno prvi susret s vojskom i obranom, a koji je postao prepoznatljiv isključivo zbog sukoba s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Nanizao je afere s državnim stanom, a za peglanje imidža angažirao je Dijanu Čuljak, no to nije mu pomoglo da se makne od stigme jednoga od najnepopularnijih ministara u državi. Kako saznajemo, doći će do spajanja ministarstva obrane i ministarstva branitelja, a to novo ministarstvo preuzet će Tomo Medved, koji je iz neobjašnjivih razloga preuzeo Stožer za obnovu potresom porušene Banovine, što je tema s kojom vojnik Medved uistinu nema nikakva doticaja.

Plenković mu pronašao zamjenu

Bez fotelje ostaju USKOK-ovi osumnjičenici Boris Milošević i Josip Aladrović. Istraga protiv njih je postala pravomoćna, a koalicijski partner Radimir Čačić u više navrata je govorio da će u slučaju podizanja optužnice Vladi okrenuti leđa. Miloševića će vjerojatno zamijeniti Anja Šimpraga iz SDSS-a, a Aladrović je i ranije tražio da ga se zamijeni jer ne želi biti teret Vladi. S premijerom je dogovorio da će otići čim mu se pronađe adekvatna zamjena i čini se da ju je Plenković pronašao.

Iz Vlade odlazi i ministar Tomislav Ćorić kojeg su novinari o tome pitali u utorak, ali on im nije htio precizno odgovoriti. “Jesam li odradio svoju dionicu u Vladi prije svega je pitanje za premijera Plenkovića, on je selektor ekipe. Moj je mandat na raspolaganju predsjedniku već pet i pol godina. Tu sam već dulje vrijeme, jedan sam od seniora u ovoj ekipi, ali sam još u formi”, rekao je Ćorić te dodao da misli da je za Hrvatsku odradio neke dobre stvari.

O prijetnjama nije obavijestila premijera

“Odluka da netko ostane u Vladi je stvar tog nekog i procjene predsjednika Vlade. On je izbornik i njegova je konačna”, kazao je Ćorić čiju odluku o odlasku iz Vlade je sigurno ubrzala i energetska kriza u kojoj se nije baš najbolje snašao. Od početka rata u Ukrajini cijena goriva drastično je skočila i to usprkos Vladinoj intervenciji, a od prvog travnja narast će i cijene plina i struje. Također, njegov bivši pomoćnik, Domagoj Validžić, kojeg USKOK sumnjiči da je pogodovao investitoru u afera vjetroelektrane, optužio je Ćorića da je sve radio po njegovu nalogu, a Ćorić je njegove optužbe odbacio.

Iz Vlade će, saznajemo, otići i ministrica Nataša Tramišak koja je prošlog tjedna javno rekla kako od kraja ljeta prošle godine prima prijetnje, a onu najgoru “Bit će krvi do koljena”, primila je u siječnju ove godine. Tek nakon što se o svemu saznalo u javnosti, prijetnje je prijavila policiji, ali je rekla da o tome nije obavijestila premijera.

Obračun s desnom strujom u HDZ-u

Plenković je kasnije na pitanje razmišlja li o njezinoj smjeni rekao: “Ovo ovako ne može ostati. Ovo je jedna od najbizarnijih situacija za koju ne znam da li se ikada ikome dogodila. Sigurno neće ostati samo na ovome”. Čini se da se premijer sada konačno odlučio za njenu smjenu. Tramišak je za Ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložio potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić pa će Plenković ovu situaciju svakako iskoristiti i za obračun s desnom strujom u vlastitim redovima. Njeno ministarstvo vjerojatno će spojiti s ministarstvom turizma i sporta, a sve bi trebala voditi ministrica Nikolina Brnjac.

Posljednja koja će otići je ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja se baš poput ministra zdravstva Vilija Beroša nije najbolja snašla u ministarstvu. Međutim, čini se da će za razliku od nje Beroš ovaj put preživjeti promjene u Vladi.