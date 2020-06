FILOZOFKINJA U OŠTROJ BORBI ZA SABOR Zgazila je Srbe zbog ustaštva, a lupat će po HDZ-u, SDP-u i Škori

U prvoj izbornoj jedinici snage će odmjeravati Andrej Plenković i Davor Bernardić, nastojeći se izboriti za premoć u političkoj areni. Premda se očekivalo da će im se u toj prvoj, zagrebačkoj izbornoj jedinici pridružiti Miroslav Škoro, taj politički izazov nije odbila Marija Selak-Raspudić, mlada dama, uspješna intelektualka, ali i nositeljica Mostove liste u toj jedinici. Selak-Raspudić široj je javnosti poznata ponajprije kao bolja polovica Nina Raspudića, štoviše, mediji su se danima bavili činjenicom kako je ona druga supruga tog mostarskog intelektualca, koji se također pridružio Mostovoj listi te izravno ide i na Škoru i na HDZ-ova Gordana Jandrokovića. Čim je ušao u političku zbilju, Raspudić je, govoreći o fotografiji svoje trudne supruge koja je preplavila medijski prostor, izazvao bijes dama u drugom stanju, no naknadno je njegova supruga objasnila kako je riječ o neovlašteno snimljenoj fotografiji, zbog čijeg joj se problematiziranja ispričala književnica Vedrana Rudan.

Kritičarka feminizma

Marija Selak-Raspudić rođena je u Zagrebu i razumljivo je da ona Mostovu listu nosi u prvoj izbornoj jedinici jer se u glavnome gradu i obrazovala, premda korijene vuče iz vrgoračkog kraja. Diplomirala je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, studij filozofije i hrvatskog jezika i književnosti, i to kao državna stipendistica. Jedan dio školovanja provela je u Bratislavi, gdje je radila na diplomskom radu kao CEEPUS-ova stipendistica, a osim toga, karijeru je gradila i na Televiziji Z1, gdje je bila spikerica, voditeljica, a zatim i urednica vlastite emisije koja se bavila kulturom. Okušala se i u odnosima s javnošću, vodeći taj odjel u Olympic Internationalu, a potom se ponovno vraća u novinarstvo, te je uz ostalo radila i kao suradnica na scenariju u emisiji “Navrh jezika” HRT-a. Iako je gradila televizijsku karijeru, nije zapostavila ni akademsku, pa na Filozofskom upisuje poslijediplomski doktorski studij iz filozofije te ubrzo brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Ljudska priroda i nova epoha”. Time stječe akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filozofije, a ujedno postaje viša asistentica te u nastavi sudjeluje kao suvoditeljica kolegija iz ontologije i filozofije pri Katedri za ontologiju. Javnost je Mariju Selak imala prilike upoznati kroz nastupe u emisiji “Peti dan”, a premda je mediji, pa i ljevičari opisuju kao desničarku, ona se nikada na taj način nije legitimirala. Pažnju je na sebe skretala i kao kritičarka suvremenog feminizma.

“Smije li feminizam biti zloupotrijebljen kao sredstvo za diskriminaciju neistomišljenica, odnosno što se događa kada pojam feminizma postaje oružje moći”, zapitala se jednom prigodom, protiveći se Istanbulskoj konvenciji jer smatra da dokument nije nužan za konsenzus o borbi protiv nasilja nad ženama te da se njime na smije ucjenjivati. Autorica niza znanstvenih radova, ali i jedne knjige, svoj je politički angažman najavila na društvenim mrežama, predstavljajući se u videoporuci na Facebook stranici Mosta. Tvrdi da je ugled Hrvatskog sabora posljednjih godina srozan političkim trgovinama, čime je pogažena volja građana, te da se onemogućuju referendumi, elektroničko i dopisno glasovanje, a izbori se raspisuju usred pandemije. Da neće nikoga štedjeti, dala je nagovijestiti tijekom sučeljavanja s Marijanom Petir koju je prozvala zbog koalicije s HDZ-om kojom je, smatra Selak-Raspudić, pogazila demokršćanska načela. Kako se nije libila prozvati Petir, tako se nije libila pozvati Plenkovića, Bernardića pa i Škoru na televizijsko sučeljavanje, od kojega po svemu sudeći svi osim nje i šefa vladajuće stranke zaziru.

A kao što nije tipična političarka, tako Marija Selak-Raspudić nije ni tipična konzervativka jer se za Raspudića udala u tajnosti, i to nakon njegova bračnog kraha. Par se navodno zbližio na snimanjima “Petog dana”, a poznaju se s Filozofskog, gdje oboje rade. Osim što ih je spojila filozofija, bračni par Raspudić po svemu sudeći dijeli ista stajališta o ključnim političkim temama. Shodno tome, baš poput svojeg supruga, i Marija je kritički progovarala o bivšem HDZ-ovu ministru Lovri Kuščeviću koji se na dijelu konzervativne scene smatra kradljivcem referenduma jer su se baš u njegovu resoru brojali potpisi za promjenu izbornog zakonodavstva, koji se na koncu nije održao.

Odbrusila Srbima

Poznata je i po sudjelovanju na tribini koju je organiziralo Srpsko narodno vijeće sredinom prosinca 2018. u Zagrebu, na kojoj je zastupnik u srpskoj skupštini Miodrag Linta optuživao Hrvate za genocidnost i ustaštvo, i dok su svi ostali šutjeli, Selak je na toj tribini Linti objasnila da su Srbi izvršili agresiju na Hrvatsku, a nakon što je ovaj za to prozvao Tuđmana, ona mu žestoko uzvraća.

“Bit ću vrlo kratka jer ne mislim da na ovakvu zloporabu prostora treba odgovarati. Ali moram vam kao prvo čestitati jer ste vrlo hrabar čovjek koji se u ovakvoj ustaškoj državi usuđuje na ovakav način jasno i glasno govoriti, a ne bojite se da će vam netko otkinuti glavu. Ako je toliko zlih ustaša oko vas, onda moram reći, svaka vam čast što ste se ovakvo nešto usudili. Dakle, mislim da je zaista poražavajuća ovakva retorika gdje se generalizira i opet se vidi u drugoj državi ustaše, neprijatelje. Mislim da je apsurdno i besmisleno na takvu retoriku uopće odgovarati. Dakle, ja vidim ovdje mlade ljude koji žele zaista razgovarati o nekim problemima koji ih muče pa bih prepustila njima ovdje teren”, odbrusila mu je ova mlada dama, koja po svemu sudeći juriša po svoj prvi saborski mandat. To neće biti nimalo lako, jer Most se, posebice u Zagrebu, osuo, prva izborna jedinica nikada dosad nije prihvaćala one s konzervativnim tezama, od kojih se doduše Selak-Raspudić odmiče. Osim toga, konkurencija s kojom se mora nositi sve je samo ne beznačajna, međutim, ona pokazuje odlučnost i zbog toga svakako zaslužuje respekt.