FILIPOVIĆ TAJNOVIT: ‘Neću otkriti dugoročne planove, prodaja INA-e bila je greška’, oporba ga rešeta! Plenkovićev lav odolijeva udarcima

Autor: Dnevno.hr

Oporbeni članovi Odbora za gospodarstvo Anka Mrak-Taritaš (Glas), Branko Grčić (SDP), Željko Pavić, Zvonimir Troskot (Most) i Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti) predložili su da se na Odbor pozove ministar Filipović i odgovara na pitanja o upravljanju i budućnosti Ine.

Od ministra žele čuti temeljem kojih kriterija su izabrani novi članovi Uprave, koji su imenovani na šest mjeseci, koja je budućnost Nadzornog odbora, koji su daljnji planovi za upravljanje i razvoj Ine i koji su planovi vlade vezano uz poremećaje na tržištu plina.

u uvodnom govoru kaže da je prodaja Ine bila velika greška. Za pljačku u Ini kaže da je “ogromni korporativni skandal” te da će se “učiniti sve da Uprava vodi tvrtku kako to i treba biti”.





Kaže da neće govoriti o dugoročnim planovima jer bi to moglo omogućiti konkurentima da se prilagode ili da te planove osujete.

“Nakon ovog korporativnog skandala koji se dogodio smijenjena je cijela Uprava, i hrvatska i mađarska”, rekao je Filipović.

“The Financial times i The Economist kažu da su potezi vlade jako dobri i stavljaju nas u nešto bolju poziciju nego druge zemlje”, rekao je Filipović.

Nakon toga, krenulo je rešetanje od strane oporbe.

“Uprava treba upravljati poduzećem, donositi planove i odluke. Nakon toga se to šalje u Nadzorni odbor da on kaže li je to u redu ili nije. To se sad ne događa. Kako Nadzorni odbor nije vidio nepravilnosti? Upravo zato što to ne funkcionira”, rekao je Filipović.

Kaže da je to napravljeno kako bi se izbacilo Hrvate iz upravljanja Inom.









Filipović ponovno pljačku zove “korporativnim skandalom” i kaže da se ne smije dogoditi da direktor 4. razine donosi odluke koje je Škugor donosio.

“Korporativno upravljanje se mora promijeniti da bude u skladu sa Zakonom o upravljanju trgovačkim društvima”, rekao je i dodao da će ići na svaku glavnu skupštinu.