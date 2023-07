Filipović stalno laže: Za razliku od drugih neiskrenih političara, on ni laž ne zna upakirati

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

On mora biti kičma Vlade, inače smo svi u problemu. Tako se na početku mandata u vladajućim redovima komentirao dolazak Davora Filipovića na poziciju ministra gospodarstva, na koju je stigao kao osoba od povjerenja premijera Andreja Plenkovića. Na neiskusnog političara i dečka koji s gospodarstvom prije početka mandata nije imao nekog doticaja Plenković je, osim gospodarstva, oslonio i energetiku pa nije čudno što se očekivalo kako će, upravljajući ovim resorom, Filipović biti stup Vlade. Malo-pomalo stup se počeo savijati, Filipović svakodnevno pokazuje kako nije dorastao poziciji na kojoj se nalazi, a partija kao partija, pojavu osuđuje, a svojeg pojedinca spašava jer bi po svemu sudeći Filipovićev odlazak otvorio cijeli niz pitanja i doveo do samog vrha, a to nikomu nije u interesu, pa i po cijenu toga da afera HEP doista dovede u pitanje opstojnost te državne tvrtke koja ima predznak strateške.

Ne samo da Flipović vođenju Ministarstva gospodarstva i energetike nije dorastao nego se on tijekom mandata nametnuo i kao jedan od najvećih lažljivaca koji su ikada prodefilirali kroz hrvatsku politiku, a složit ćete se da konkurencija nije mala. Međutim, za razliku od svojih neiskrenih prethodnika, Filipović ni laž ne zna upakirati tako da zvuči uvjerljivo pa zapravo nije ni jasno kako se s takvim nesnalaženjem uopće našao u vrhu vladajuće stranke, ali i u vrhu domaće političke scene. Podosta toga o Filipoviću nije, a možda nikada i neće biti jasno, ali afera HEP sa svakim novim detaljem koji dospije u javni prostor pokazuje kako to u praksi izgledaju ministrove spletke, a ministrovim se izjavama pozabavio i Faktograf.

Stalna upozorenja

USKOK je, kao što je poznato, zbog velike plinske afere u HEP već ušao, a epilog afere u kojoj je HEP plin, u skladu s Vladinom uredbom koju potpisuje Plenković, kupovao skupo od INA-e da bi se on zatim prodavao ispod svake cijene tek se treba doznati, no zato se zna da je Filipović, suprotno svojim tvrdnjama da ništa nije znao o viškovima plina, na to bio upozoravan iz HEP-a više puta u raznim dopisima. Nakon nekoliko dopisa Filipović je s tom problematikom bio upoznat i na sastanku koji se održao pred petnaestak svjedoka krajem ožujka, na kojem je i rečeno kakve to negativne posljedice nosi, a osim toga, Filipović je imao saznanja da će stvaranje viškova posebne probleme stvoriti u lipnju. Član Uprave HEP-a Petar Sprčić na spomenutom sastanku kriznog stožera ministru je pred svjedocima objasnio sve o ovom slučaju, ali Filipović mu je odgovorio da to nije tema.





I ovih dana, nakon što su dopisi procurili u medije, moglo se vidjeti da je šef HEP-a Frane Barbarić uzastopno upozoravao ne samo Filipovića nego i Plenkovića da će se, ako situacija s viškovima eskalira, oni prodavati po aukcijskom principu, kao i da bi cijena u tom slučaju mogla biti osjetno niža od nabavne. Unatoč tomu što je na situaciju s plinom Filipović bio upozoravan, on i sada kada je afera eskalirala ustraje na tome da nije znao da će se viškovi prodavati ispod svake cijene, što jednostavno nije točno. Štoviše, dojam je da ni on ni Plenković ne govore istinu, a u svoje laži ili neistine uvukli su i ostale ministre koji posljednjih dana pred kamerama brane neobranjivo. Plenković možda doista ima pravo tvrditi da HEP-ove dopise nije vidio i da su ih na uvid dobili njegovi suradnici, ali izbjegavanje odgovornosti koje on prakticira od početka mandata u ovom slučaju ne bi smjelo tek tako proći, ovdje govorimo o velikoj igri s nacionalnom sigurnošću i igri zbog koje je u pitanje dovedena likvidnost HEP-a kao žile kucavice domaćeg energetskog sektora, što nije i ne može biti bezazleno.

Demantiraju ga dopisi

Plenković poručuje kako je Filipović nadležan za cijeli sektor energetike, i to je točno, no on je taj koji je Filipoviću dao povjerenje i prepustio mu energetiku, koju je ovaj bacio u ruke svojem savjetniku Jurici Lovrinčeviću, pristajući na očiti sukob interesa. U jednoj od reakcija iz Ministarstva Filipović tvrdi da je prvu informaciju o prodaji viškova plina HEP-a dobio od HROTE-a 29. lipnja, a onda opet tvrdi i da je Barbarić dopisom od 5. travnja obavijestio Ministarstvo da će nakon popunjavanja slobodnih skladišnih kapaciteta

HEP viškove nastale provedbom uredbe koristiti za vlastitu potrošnju i prodavati ih na domaćem ili stranom tržištu ako se ne naloži drugačije postupanje. Ministarstvo drugačije postupanje nije naložilo, a HEP upozorava Ministarstvo da će viškove prodavati, no Filipović se opravdava kako ih Barbarić nije obavijestio ni o popunjenosti skladišnih kapaciteta ni o mogućnostima skladištenja plina u drugim skladištima plina, kao ni o tome da će se viškovi prodavati ispod cijene, što opet nije točno i što demantiraju Barbarićevi dopisi.

“Uz planiranu dinamiku preuzimanja plina od INA-e te isporuke prema kupcima definiranima Uredbom, napominjemo kako u preostalom razdoblju trajanja Uredbe, odnosno do 31. ožujka 2024., poglavito u ljetnim mjesecima, možemo očekivati značajne viškove plina u ukupnom iznosu od otprilike 1,6 milijuna GWh”, stoji u Barbarićevu dopisu poslanom 13. veljače. Barbarić je, dakle, u prvoj polovici veljače najavio viškove i eksplicitno spomenuo da će oni kulminirati u ljeto, kada je HEP na koncu i počeo prodavati plin ispod cijene. Barbarić je, dakle, Filipoviću najavio prodaju plina, a Filipović problematizira to što mu nije spomenuo prodaju po netržišnim cijenama, što je opet netočno jer je Barbarić u dopisima ministru i premijeru doslovno spominjao da će se plin morati prodavati po aukcijskim, odnosno znatno nižim cijenama od nabavnih.

Dopis je jasan

Filipoviću je u Barbarićevu dopisu iz HEP-a bilo jasno navedeno: “U slučaju da korisnik sustava skladišta plina u ugovorenom ili naknadno ostavljenom roku po isteku Ugovora ne povuče uskladištenu kolčinu plina ili istu ne zbrine na propisani način, Operator sustava skladišta plina će provesti prodaju u postupku prodaje prema ‘aukcijskom’ principu. Slijedom navedenog, kako bi se omogućilo daljnje raspolaganje zalihom RH te u svrhu sprečavanja prodaje uskladištenog plina iz zalihe RH u postupku prodaje po cijenama postignutima na aukciji koje mogu biti znatno niže od nabavnih cijena uskladištenog plina za potrebe RH, predlaže se Nalog koji je na snazi do 1. travnja 2023. prilagoditi vremenu trajanja Uredbe, odnosno produljiti do 31. ožujka 2024.”

Cijelom nizu dopisa unatoč, Filipović tvrdi da mu je prvi glas o prodaji viškova ispod cijene bio 29. lipnja, a to nije ništa drugo doli očita laž. Laži s Filipovićem na čelu Ministarstva postaju modus operandi, što dodatno zabrinjava, a za što postoji cijeli niz primjera koje primjećuju i oporbeni saborski zastupnici koji su Filipovića prozivali kada je spominjao nedefinirane predatore koji ugrožavaju njegovu karijeru zato što se on bori za zaštitu nacionalnih interesa. “Ministar mora reći tko su ti predatori koji žele preko leđa Vlade raditi protiv interesa Hrvatske i služiti se Hrvatskom kao bankomatom. Jesu li to neki vanjski vladari koji upravljaju Hrvatskom ili su to ljudi koji su pozicionirani više od njega, odnosno dolaze li ti pritisci od premijera da ministar ne smije čačkati mečku i da mora raditi neke stvari po nečijem nalogu. On je ili lagao hrvatskoj javnosti i za to treba snositi odgovornost ili, ako je to istina, dužan je prijaviti te prijetnje”, dodala je Sabina Glasnovac.

Zakomplicirao je Filipović i svojim istupima u slučaju s Petrokemijom kada je turskim investitorima iz holdinga Yildrim odbijao izdati okolišnu dozvolu tvrdeći kako on ne zna ništa i kako njemu nikakva dokumentacija nije stigla, ali ubrzo se ispostavilo da ni to nije točno. Filipović se nakon medijskih pritisaka posipa pepelom, Petrokemija je prodana, a suprotno njegovim najavama, proizvodnja u Kutini jedno je vrijeme stala, a Filipović tu temu više ne otvara premda je i ovdje baš kao i u slučaju s HEP-om riječ o višemilijunskoj šteti.









Zaiskrilo s Turcima

DORH, osim u slučaju HEP, izvide zbog Filipovića provodi i nad tvrtkom koju je njegovo ministarstvo, ulazeći u sukobe s trgovačkim lancima, angažiralo za popisivanje cijena koje je potom Ministarstvo koristilo na svojoj stranici Kretanje cijena. Danima ministar predstavnicima medija nije želio otkriti tko su popisivači i koja je tvrtka popisala cijene za Ministarstvo te koliko to košta napominjući kako to nije bitno, a onda se doznalo da je Filipović za taj posao angažirao tvrtku 4 Market Research. Za ovaj posao proveden je postupak jednostavne nabave, a procijenjena je vrijednost 26.000 eura bez PDV-a za poslove popisivanja cijena dva puta mjesečno s unaprijed utvrđenog popisa proizvoda. Posao je dobila tvrtka s jednom zaposlenom osobom koja se u medijima spominjala i zbog toga što im je HNB dao posao vrijedan 4,2 milijuna kuna na temelju lažnih referencija. Nakon tog otkrića HNB je odbio angažirati tu tvrtku, ali ih je zato angažiralo Filipovićevo ministarstvo pretvarajući se da ni to nije tema koja bi se u javnosti trebala otvarati.

Spleo se Filipović i u probleme vezane uz nabavu 75 milijuna kilograma kukuruza za čiju je nabavu natječaj raspisalo Ravnateljstvo za robne zalihe uz procijenjenu vrijednost od 230 milijuna kuna bez PDV-a. Taj je natječaj Filipović poništio, ali pitanje je bi li i to učinio da nije bilo pritisaka javnosti jer se postavilo pitanje zbog čega Ministarstvo kani kukuruz platiti 25 posto više od tržišne vrijednosti Veterinarskoj stanici Vetma iz Osijeka koja je poznata po šinteraju, odnosno zbrinjavanju pasa lutalica u Slavoniji i Baranji. Filipović je najprije tvrdio kako je s tim natječajem sve u redu, a potom ga je već idućeg dana poništio. “Ravnateljstvo za robne zalihe u konkretnom slučaju provodi otvoreni postupak koji je transparentan postupak javne nabave na koji se poduzeće Vetam nije javilo samostalno, nego u sklopu zajednice ponuditelja”, objašnjavao je u početku Filipović, da bi već idućeg dana okrenuo ploču i poručio da takve stvari više neće dopuštati.

Izgubljeni milijuni

“Poništio sam natječaj za nabavu kukuruza vrijedan 230 milijuna kuna. Nije normalno da se za posao takve vrijednosti javi samo jedan ponuditelj i da država kupuje po 30 posto većoj cijeni od tržišne. Zatražio sam očitovanja, a želim jasno reći – takve stvari neću dopuštati”, napisao je na Twitteru ministar koji je neistinu govorio i onda kada je održao konferenciju za novinare u vezi s fiksiranjem cijena goriva u Hrvatskoj rekavši kako nema govora o nestašicama goriva u Sloveniji. Nekoliko sati poslije, izašla je vijest da će u Sloveniji biti povremenih nestašica goriva. Sve bi to možda bili sitni gafovi, da Filipović ovakvu retoriku nije uspostavio kao konstantnu, što se moglo vidjeti i tijekom afere INA kada se, suprotno od ministrovih tvrdnji, doznalo da je on ipak bio u kontaktima s INA-inim direktorom Škugorom, kojeg prilično dobro poznaje, baš kao što se ispostavilo da je poruke razmjenjivao i sa suvlasnikom tvrtke OMS Upravljanje Goranom Husićem, s kojim je komunicirao o cijenama plina koji je ta tvrtka od INA-e kupovala po iznimno povoljnim cijenama, zbog čega je INA izgubila milijune.









Kako se Filipovićevo ime provlači kroz aferu HEP i INA, tako ne treba zaboraviti da je on sjedio i u NO-u Hrvatskih šuma dok su se ondje kuhale velike afere, uključujući i onu s vjetroelektranama. Afere je Filipović dosad preskakao i gurao pod tepih, ali HEP bi morao biti mnogo ozbiljniji problem jer je na trgovini plinom u mjesec dana izgubio milijune eura. Nemar i neznanje Filipovića ovdje ne mogu opravdati jer se ova afera mogla vrlo lako izbjeći da je ministar, ako ništa drugo, bio bolje upoznat s funkcioniranjem plinskog tržišta.

Podbacila je ovdje i HERA koja nije na vrijeme upozorila na problem, Vladina uredba morala je ranije biti ili izmijenjena ili ukinuta, a INA-i se, kako objašnjavaju upućeni, moralo naložiti da smanji ili obustavi proizvodnju koja nije bila potrebna.

Nacionalna ugroza

Pred nama je još jedna zima, koja bi prema tezama stručnjaka mogla biti još kompleksnija nego lanjska jer su isporuke ruskog plina za Europu ove godine još manje nego prošle, a ako zima bude hladnija nego prošlogodišnja koja je bila iznenađujuće blaga, europskim će zemljama biti nužne veće količine plina koje će se djelomice namirivati povećanjem europskih LNG kapaciteta. No tim putem nije moguće nadoknaditi količine koje su stizale iz Rusije prije nego što je Putin ušao u rat s Ukrajinom i gotovo potpuno obustavio isporuku plina Europi zbog pomoći koju Unija pruža ratom zahvaćenoj Ukrajini.

I baš zato ova afera u HEP-u ne ugrožava samo opstojnost te državne tvrtke nego i hrvatske države, čiji premijer poručuje kako se ne razumije u ovakav način prodaje plina, što može i biti točno, ali Plenković koji za sebe tvrdi da je jako dobar premijer mora znati da imenovanje ljudi poput Filipovića ponešto govori i o njegovim sposobnostima. Teško je izbrojiti sve ministre koji su morali otići iz Vlade otkako je Plenković postao premijer, on takve poput Filipovića samo odbacuje od sebe i ostaje netaknut rotirajući nesposobne, ali na koncu ostaje pitanje što to donosi građanima ove zemlje čija se politika svela na vojsku nesposobih ministara, nezrelu oporbu i svađe između premijera i predsjednika.

Petrol Hrvatska iznio je svoju bilancu

Filipović je govorio neistinu, poručivali su nedavno i iz Grupe Petrol govoreći o ministrovim izjavama vezanima uz marže i njihovo poslovanje. Nedavno su vlasnici te slovenske energetske kompanije najavili i podizanje tužbe protiv Hrvatske zbog mjera koje je Vlada donijela u cilju ograničavanja cijena goriva, zbog čega se Filipović sastao s Upravom Petrola te se na konferenciji obratio novinarima. “Neugodno sam iznenađen takvim ponašanjem Petrola jer sam ja osobno komunicirao s INA-om, a moji suradnici s Petrolom.

Marža je u Hrvatskoj ista kao i u Sloveniji, međutim, oni bi htjeli marže oko 1 kune, sad su oko 75 lipa. Petrol govori da teško posluju, a u prvih devet mjeseci su ostvarili gotovo 100 milijuna eura dobiti, što dokazuje da nisu baš u takvim problemima”, rekao je Filipović među ostalim, a nakon toga ponešto su rekli i iz Petrola detaljno opisujući netočne podatke koje je ministar iznio. “Podaci o poslovanju koje ministar iznosi nisu točni. Grupa Petrol u Hrvatskoj (podaci se odnose na Petrol d.o.o. Zagreb, uključujući i tvrtku Crodux Derivati dva d.o.o., koja je početkom studenoga 2022. godine pripojena Petrolu d.o.o.) ostvarila je gubitak od 3,5 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2022. (prilagođeni bruto poslovni rezultat iznosio je 88,77 milijuna eura, a EBITDA 23,18 milijuna eura)”, poručili su, uz ostalo, iz ove grupacije.