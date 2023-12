Filipović se obraća javnosti: ‘Ništa nisam znao, ali preuzimam odgovornost’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jučer smijenjeni ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, obraća se javnosti iz Ministarstva iz kojeg odlazi.

Krenula je izjava smijenjenog ministra.

“Ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član Vlade, Hrvatska se razvija unatoč zlim jezicima, osigurali smo rekordna sredstva za energetsku obnovu, gospodarstvenicima smo na raspolaganje stavili milijardu eura, bilježimo rekordne strane direktne investicije, to je važno. Ponosan sam što sam sudjelovao u svim projektima”, rekao je uvodno.

“Što se tiče ove situacije, dužnosti mi je ne biti teret Vladi niti HDZ-u, niti državi kojoj sam služio kao ministar i kojoj ću služiti kao profesor. Što se tiče medijskih napisa, komunikacije prema novinaru, medijskoj kući i porukama, nisam ništa znao o tome ali preuzimam političku odgovornost. Što se tiče Lovrinčevića i napisa o njemu, da se on upuštao u tobožnje sitne dilove, ne vjerujem u to. Sve ovo me dovelo u situaciju da preuzmem političku odgovornost jer niti jedan pojedinac nije važniji od države”.

Pitanja novinara

Je li čuo snimku i je li mu neugodno kada čuje da mu savjetnik govori koliko love ima u Ministarstvu?

“Treba utvrditi vjerodostojnost svega toga”.









Je li dio posla Lovrinčevića bio ministrov medijski imidž?

“Što se tiče njegovog posla, imali smo korektnu suradnju, no ne mogu znati što rade na svakom mjestu, jesam li ja neke stvari trebao znati, to je sigurno pitanje i zato preuzimam odgovornost. Prvi put sam vidio za davanje informacija oporbi, to se nije smjelo dogoditi”.

Premijer bira svoj tim, bira igrače ili ih stavlja na klupu, na njemu je da vuče poteze za koje misli da su najbolji, svatko tko uđe u politiku je u jednom trenu bivši, samo je pitanje kada je to trenutak, dodao je.









“Imao sam određena saznanja, govorim o podacima kada smo se pripremali za sjednicu Odbora za gospodarstvo. Svi izvještaji su mi dolazili, imao sam pregled. Detaljno sam objasnio sve oko uredbe, stojim pri svakoj izrečenoj riječi”.

Uskoro opširnije…

Podsjetimo, Filipović je u utorak smijenjen po brzom postupku nakon što je Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca. Tjednik je potom objavio i audio zapis razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže TV.

U transkriptima poruka, objavljenim u medijima, Lovrinčević najprije traži dio novca od reklamnih kampanja za sebe, a zatim daje povjerljive informacije Mostovim zastupnicima Nikoli Grmoji te Zvonimiru Troskotu. U međuvremenu su se u medijima pojavile nove poruke.