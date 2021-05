FILIPOVIĆ PORUČIO BEZ ZADRŠKE: ‘Škoro stoji i iza divljačkih napada na moju obitelj. To je spuštanje na najnižu razinu!’

Autor: Maja Štefanac

Davor Filipović, kandidat za zagrebačkog gradonačelnika rekao je kako želi da se studenti u Zagrebu osjećaju kao studenti na američkim sveučilištima. Stoga metropolu želi pozicionirati još jače kao sveučilišni grad.

“Želimo pozicionirati naš grad još jače kao sveučilišni grad. Zagreb u slijedećem četverogodišnjem razdoblju vidim kao grad zadovoljnih ljudi, kao grad zadovoljnih obitelji i kao grad inovativnih ljudi. Da bi naši mladi bili inovativni važno je ulagati u visoko obrazovanje i infrastrukturu”, poručio je Filipović na konferenciji za novinare u kampusu Borongaj.

I sam je dvije godine studirao na američkom sveučilištu Fairleigh Dickinson University u New Jerseyju i gdje je živio u tamošnjem kampusu. Upravo će zato, u partnerskom odnosu s Vladom i zagrebačkim Sveučilištem učiniti sve da u Borongaj bude vrhunski kampus. Rekao je Filipović kako je nemoguće da kampus grade oni koji prodaju populističko-demagoške priče poput Tomislava Tomaševića koji je, kako kaže, bio protiv svake gradnje u Zagrebu. A ne treba to biti niti lažni domoljubi poput šefa “domovinskog parkinga”, kako je nazvao Miroslava Škoru.

Škare Ožbolt svima najavila tužbe

S obzirom da je nezavisna kandidatkinja za zagrebačku fotelju najavila tužbu protiv Filipovića, on je rekao kako je najavila tužbe protiv svih, izuzev Tomislava Tomaševića kojeg će podrtžati u drugom krugu.

“Ako se predomislila pa će podržati mene, meni će biti drago”, poručio je.

Filipović je negirao i da stoji iza broja telefona s kojeg se nazivaju i blate kandidati za zagrebačkog gradonačelnika poput toga da Škare Ožbolt surađuje sa Srbima.

“S onog broja telefona dolazili su pozivi difamirajući prema meni i obitelji. To ide od strane Domovinskog parkinga jer kad nemaju sadržaj, spuštaju se na najnižu granu, broje krvna zrnca sugrađanima, lažu, varaju, rade sve što se ne bi smjelo. Kad pogledate spot g. Škore, ovo je nastavak neprihvatljivog ponašanja protiv kojeg ću se boriti. S tog broja dolaze svi pozivi gdje se neprihvatljivo govori o svima osim o Škori. On stoji i iza divljačkih napada na moju obitelj. Jedan trgovački lanac potpisao je ugovor na 225.000 kn s ljudima koji stoje iza opskurnih portala koji su me pokušali difamirati da sam Srbin, da sam kršten sa 14 godina. To je spuštanje na najnižu razinu, osuđujem ga. Nije to loš put jer će ubrzati propadanje Domovinskog parkinga kojem je cilj ostvarivanje vlastitog interesa”, upozorio je.

Filipovićevu borbu da kampus na Borongaju učini vrhunskim pozdravio je i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, javlja N1.