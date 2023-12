Filipović otkrio gdje nastavlja karijeru: ‘U budućnosti ću tamo raditi’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je smijenio ministar gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića nakon što je Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca.

Tjednik je potom objavio i audio zapis razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže TV. U transkriptima poruka, objavljenim u medijima, Lovrinčević najprije traži dio novca od reklamnih kampanja za sebe, a zatim daje povjerljive informacije Mostovim zastupnicima Nikoli Grmoji te Zvonimiru Troskotu.

Smijenjeni ministar u srijedu se obratio javnosti iz Ministarstva iz kojeg odlazi, a tom je prilikom otkrio i da se vraća na mjesto profesora na Ekonomskom fakultetu, kao i da neće aktivirati nikakve dodatne povlastice.

Gdje mu je budućnost

“Državi sam imao prilike služiti kao ministar, a u budućnosti ću služiti kao profesor na Ekonomskom fakultetu”,, kazao je Filipović, koko je prokomentirao i situaciju u kojoj se našao.

“Što se tiče ove situacije, dužnosti mi je ne biti teret Vladi niti HDZ-u, niti državi kojoj sam služio kao ministar i kojoj ću služiti kao profesor. Što se tiče medijskih napisa, komunikacije prema novinaru, medijskoj kući i porukama, nisam ništa znao o tome ali preuzimam političku odgovornost”, rekao je i nastavio.









“Što se tiče Lovrinčevića i napisa o njemu, da se on upuštao u tobožnje sitne dilove, ne vjerujem u to. Moj savjetnik je jedan od najimućnijih u našoj domovini, da se upliće u takve sitne stvari, mene to jako iznenađuje. Sve ovo me dovelo u situaciju da preuzmem političku odgovornost jer niti jedan pojedinac nije važniji od države”, kazao je bivši ministar.

Imovinska kartica

Filipović je, inače, bio na ministarskoj funkciji od 29. travnja 2022. godine, a u njegovoj imovinskoj kartici razlike gotovo da i nema. Prvu imovinsku karticu podnio je 1. lipnja 2022. godine, a posljednju je objavio 16. ožujka 2023.

Jedina je promjena vidljiva na plaći njegove supruge koja radi na Ekonomskom fakultetu. Kad je Filipović tek postao ministar supruga je primala plaću od 1985 eura. Ona joj je u međuvremenu porasla za 743 eura pa joj ista sad iznosi 2728,25 eura. Filipovićeva ministarska plaća iznosila je 2378 eura.

Izvanredni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 1. 6. 2022. s neto mjesečnim primanjima od 33,18 eura za obavljanje dopunskog rad. Od ostalih prihoda navodi mjesečni primitak od 331,81 eura kojeg prima na račun imovine i imovinskih prava. Uz to dobiva 58,93 od kapitala na godišnjoj razini.

Stan u Zagrebu i luksuzni auto

Filipović posjeduje stan od 72 kvadrata u Zagrebu, procijenjene vrijednosti 221.647 eura, garažu od 18,64 kvadrata te navodi druge nekretnine od 12,25 kvadrata. Za sve navodi da je naslijedio od roditelja. Vlasnik je Mercedes E klase iz 2019. godine, vrijednog 44.727 eura, kupljenog od primitaka iz nesamostalnog rada.

Od 6. 5. 2022. bio je i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske vode, predsjednik upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije i investicije te zamjenik predsjednika NO HBOR-a, sve je funkcije, kako navodi u imovinskoj kartici obavljao volonterski.

Supruga mu također na godišnjoj razini ostvaruje prihod od kapitala u iznosu od 58,93 eura baš poput njega, te još 1021,97 eura također na godišnjoj razini i to od drugog dohotka. I Filipović i supruga imaju po 63 dionice Hrvatskog Telekoma, dok mu supruga ima i jednu dionicu Atlantic grupe.

Filipović ima ušteđevinu od 199.084 eura (od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, od drugih izvora dohotka, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, prodajom imovine), dok mu supruga na ušteđevini ima 65.034 eura. Filipović je član Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.