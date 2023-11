Filipović je morao gutati knedle: Njegov mitski neprijatelj dokraja ga je matirao

Autor: Željka Babić/7dnevno

Ne samo da premijer Andrej Plenković nije imao snage dosad smijeniti šefa Uprave HEP-a Franu Barbarića nego je i u produžecima 1:0 za Barbarića. Svima je potpuno jasno da limitiranje cijena struje za poduzetništvo, javne ustanove i sve građane rezultira gubicima za HEP, i ti gubici su već u proljeće ove godine, prije afere Plin za cent, bili gotovo 900 milijuna eura.

No odluka kojom je Plenkovićeva vlada htjela dokapitalizirati HEP u tom iznosu sada je na čekanju. Čini se da se Ursula von der Leyen mnogo više bavi Židovima i izraelsko-palestinskim ratom, pri čemu navlači bijes ne samo svih muslimana nego i vlastitih službenika, nego onim za što je plaćena, pa odluka Europske komisije o tome smije li hrvatska vlast dokapitalizirati svoje državno poduzeće HEP toliko kasni da je Vlada morala kapitulirati i umjesto manevra s dokapitalizacijom, opet izravno financirati manjkove u HEP-u. Koje je sama svojom intervenističkom odlukom i proizvela.





Konkretno, Plenković je ovih dana predložio, a Vlada prihvatila, da se gubici Hrvatske elektroprivrede opet izravno saniraju iz državnog proračuna.

Negativni saldo

Dokapitalizacija, koju je u proljeće izglasala iste ta vlada, značila bi zaobilaznu financijsku podršku HEP-u putem raznih pozajmica, obveznica, EBRD-a i slično, ali s obzirom na to da dozvola Europske komisije za taj akt nije došla ni nakon šest mjeseci, vladajući su morali priznati da bez HEP-a i Barbarića ne mogu pa je donesena odluka o odgodi dokapitalizacije. Dokad – ne zna se.

Koliko je to točno novca, također se ne zna. Jer se objašnjava da je odluka privremena, do odluke EK. Dakle, dok opozicija tvrdi da je iz HEP-a “ishlapjelo” 14 milijuna eura jer su se viškovi plina prodavali za cent, ovi pravi, veliki gubici koji su nastali time što je Vlada limitirala cijenu struje sad će se pokrivati izravno iz proračuna pa će to opet platiti narod.

Koliko će platiti, još se ne zna jer sve mora izračunati HERA, ona ista agencija koja se u aferi Plin za cent pravila nevješta i ni o čemu ništa nije znala. Ipak, prema odluci koju je potpisao Plenković, cijenu ove mjere na kraju će utvrditi HERA na temelju računa dostavljenih iz HEP-a, te će je javno objaviti jer ih na to prisiljava zakon. Stoga u Ministarstvu gospodarstva Davora Filipovića zasad nemaju ni procjenu o kojem je iznosu riječ, ali kako su objašnjavali na javnoj sjednici Vlade, svakako bi bio mnogo manji nego što bi iznosila cjelokupna dokapitalizacija, s obzirom na to da je to tek dio troška u odnosu na ukupni negativni saldo u kojem se HEP našao jer je morao limitirati cijene odlukom iste te vlade.

Ovdje je riječ o cijeni struje za gospodarstvo i industriju, a na taj način je i izbjegnut viši iznos do čekanja da se Ursula von der Leyen probudi iz izraelsko-palestinskog zimskog sna, jer da je ovoj odluci Plenkovićeve družine pribrojen i dio nadoknade za cijenu struje za građanstvo, iznos bi vjerojatno bio znatno viši.

Sve to prolazi ispod radara srednjostrujaških medija, ali šef Uprave HEP-a Frane Barbarić svakako može trljati ruke. Dok Nadzorni odbor HEP-a kojem je na čelu Anton Kovačev još razmatra “odjeke u javnosti” afere Plin za cent i čeka Barbarićevo izvješće o onome što se s cijenom plina kao sirovine za proizvodnju struje događalo u lipnju 2023., Barbarić “podebljava” pozitivno izvješće o svom radu upravo ovom odlukom Plenkovićeve vlade. Jasno je da i dalje ima podršku premijera jer bi ga inače dosad već smijenio, a ovime ga pokriva za slučaj da se postavi pitanje novih HEP-ovih gubitaka.

To mu je vjerojatno i samom jasno pa je na nedavnoj sjednici Nadzornog odbora Barbarić igrao ulogu “big bossa” – uvjetovao je koje će točke biti na dnevnom redu i kojim redoslijedom, a kad nije bilo po njegovu, napuštao je prostoriju i vraćao se kad je htio. Dao je do znanja tko je šef, i to onima istima koji bi trebali odlučivati o njegovoj mogućoj smjeni, a to su članovi Nadzornog odbora.









Sve ovo što se događa oko odgođene dokapitalizacije Hrvatske elektroprivrede zove se formalno “izmjena uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije”, uz “zaključak o stavljanju izvan snage ranijeg zaključka o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije”, o čemu je Vlada glasala proteklog tjedna.

Na taj način HEP je stavljen u ravan s ostalih 11 tvrtki koje se kao distributeri bave toplinskom energijom, pa tako i plinom i strujom. To su de facto isti oni koji se spominju i u aferi Plin za cent kao korisnici skladišta plina Okoli, barem većina njih. Okoli je prema tvrdnjama iz HEP-a bio “prezapunjen”, zato se plin i trebao prodavati budzašto, jer u sustavu jednostavno nije bilo mjesta za toliko uskladištenog i kupljenog plina. Riječ je o kupcima na centralnim toplinskim sustavima koji koriste tehnološku paru u tehnološke svrhe, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjom uredbom, što se prema najnovijoj odluci Vlade odnosi baš na HEP.

Guta knedle

Hrvatska elektroprivreda ovime se samo stavlja u isti položaj kao i svi drugi i isplaćuje joj se razlika od 180 eura po megavatsatu za razdoblje do rujna 2023., to jest 150 eura po megavatsatu za razdoblje do 31. ožujka 2024. godine, dokad mjere Vlade vrijede. To je, uostalom, objasnio ministar Davor Filipović, govoreći o ovome na javnoj sjednici Vlade. Vjerojatno je morao gutati knedle dok je to izgovarao jer je znao da ga je njegov mitski neprijatelj Frane Barbarić time dokraja matirao. Barem zasad.









Prema ranije usvojenoj odluci Plenkovićeve vlade iz proljeća 2023. godine, država je trebala pokriti trošak koji je HEP imao zbog provođenja antiinflacijskih mjera, odnosno prodaje energenta ispod tržišne cijene, i to na način da se najprije trebalo ići s 400 milijuna eura dioničarskog zajma, a zatim s još 500 milijuna eura za dokapitalizaciju.

Taj plan sada je odgođen jer se čeka Europska komisija, a u međuvremenu će HEP izravno servisirati država.