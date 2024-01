Filipinci u Hrvatskoj sa zebnjom gledaju prema svojoj domovini: Potres žestoko udario

Snažan potres magnitude 6,8 po Richteru pogodio je Filipine oko 4:48 sati po lokalnom vremenu. Epicentar potresa je bio u filipinskom akvatoriju, na dubini od 91 kilometra, javlja Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Nastavak je to snažnih podrhtavanja, koja su kulminirala za Novu godinu razornim potresom u Japanu. U tijeku je procjena stručnih službi oko toga prijeti li opasnost od tsunamija.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 105 km SE of #Sarangani (#Philippines) || 7 min ago (local time 04:48:46). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BQqx4GX9sC

— EMSC (@LastQuake) January 8, 2024