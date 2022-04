FEMINISTICE, A ŠUTE KAO ZALIVENE! Ne žele komentirati ‘spodobu’: Oslobađajuća presuda za Macana nije vrijedna njihove reakcije

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je Karolina Vidović Krišto prvo dobila, pa potom, nakon što se on žalio na presudu, ipak izgubila sudski spor protiv Krešimira Macana kojega je tužila zbog povrede ugleda i časti, budući ju je u HRT-ovoj emisiji ‘Otvoreno’ nazvao spodobom te demonstrativno potom napustio emisiju, Macan je slavodobitno na Facebooku objavio:

“Oslobođen! Drugostupanjska odluka Županijskog suda u Zagrebu po kojem se odbija tužba Karoline Vidović Krišto protiv mene u parničnom postupku i nalaže joj se da mi plati sudske troškove – ‘spodoba’ u ovom kontekstu je vrijednosni sud i sukladno praksi ESLJP i USRH političari moraju biti spremni istrpiti puno više toga nego obični građani. Bravo Vanja Jurić kraljice!”

Macan se na sudu branio tezom da Vidović Krišto nije htio uvrijediti kao osobu, već ju je nazvao – ‘političkom spodobom’. Prema presudi zagrebačkog Županijskog suda, Macan je oslobođen optužbe te mu Vidović Krišto sada mora platiti troškove suđenja koji iznose više od 7500 kuna. Odluka je pravomoćna.

Macanovo opravdanje

“To što sam rekao, rekao sam misleći isključivo na političko djelovanje tužiteljice, ništa drugo(…). Niti u jednom trenutku tijekom emisije ja nisam iznio niti jednu uvredu na račun privatne tužiteljice, a ovo što sam iskomentirao je vezano uz njeno cjelokupno djelovanje. Na posebno pitanje privatne tužiteljice je li riječ spodoba za jednu ženu uvredljiva, navodim kako može biti ako je izrečena zbog fizičkog izgleda, no ja sam to izgovorio zbog cjelokupnog političkog djelovanja tužiteljice koji je takav”, rekao je na sudu. Njegove argumente općinski sud nije prihvatio.

Međutim, što je Macan mislio prilikom upućivanja riječi ‘spodobo’ Karolini Vidović Krišto, samo on može znati. No, bez obzira na to, pokušali smo doznati od hrvatskih političarki što one misle o ovakvom načinu obraćanja jednog muškarca ženi u javnom prostoru.

Feministice šute ko’ zalivene

Iznenađujuće i suprotno očekivanjima, pogotovo od onih koje se inače smatraju feministicama, vrlo je mali broj onih koje su uopće htjele dati komentar na ovu temu.

Naime, komentar su odbile dati poznata hrvatska feministkinja, ženska i mirovna aktivistkinja, sveučilišna profesorica, lektorica i jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu, suosnivačica stranke Nova ljevica te članica koalicije Možemo! Rada Borić, zatim osnivačica stranke Održivi razvoj Hrvatske – ORaH i bivša ministrica u Vladi Zorana Milanovića, Mirela Holy, kao i saborska zastupnica Nove ljevice Ivana Kekin.

Borić smo pokušali dobiti telefonskim putem, no ispričala se kako je na sastanku. U poruci smo joj pojasnili da nas zanima njezin komentar slučaja Macan-Vidović Krišto, ali se poslije sastanka nije javila na pozive. Mirela Holy odbila je komentirati jer “nema uvid u presudu”, a kad smo joj pojasnili koji je razlog za oslobađajuću poručila je kako je s Macanom “privatno dobra” te da “ne bi mogla biti pristrana”. Ivana Kekin nije pokazala interes za komentiranje.

Među onima koji smo kontaktirali bila je i Sabina Glasovac. Iako je obećala da će poslati komentar putem maila, njezin odgovor nismo dočekali.





Orešković nazočila samom incidentu

Ipak, postoje i neke iznimke. Primjerice, saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je također bila gošća u Otvorenom kada je Macan nazvao Vidović Krišto spodobom te je svjedočila iz prve ruke onome što se tamo događalo.

“Načelno, činjenica jest da Europski sud za ljudska prava ima taj stav da političari trebaju moći otrpjeti malo više nego prosječni građani kada se iznose vrijednosni sudovi, pa čak i neke ružne riječi o njihovom javnom djelovanju.”, rekla je Orešković, no napomenula je da Macan u ovom slučaju nema razloga biti slavodobitan.

“Mislim da je njegova retorika, bez obzira što je sud odlučio kako je odlučio, u svakom slučaju prešla granicu dobrog ukusa i neovisno o tome što je sud presudio u njegovu korist, mislim da on nema nikakvog razloga biti slavodobitan. Tim više što se ovdje ne radi o nekakvom verbalnom okršaju dvoje političara, već je on komunikacijski stručnjak, koji bi svakako trebao znati bolje od toga”, tvrdi Orešković.









Anka Mrak Taritaš: ‘Apsolutno neprimjereno’

Anka Mrak Taritaš također nije šutjela.

“Apsolutno mislim da je neprimjereno da bilo koju ženu niti privatno, a kamoli u javnom prostoru nazovete takvim imenom. Apsolutno neprimjereno. Naše sudstvo je neovisno, pa treba vidjeti temeljem čega je to sudac odlučio. Ja samu presudu ne želim komentirati, niti želim ulaziti u nju, ali želim jasno reći da nazvati žensku osobu, bez obzira što o njoj mislili, bilo to u političkom smislu ili bilo kojem drugom, privatno ili u javnom prostoru, je neprimjereno”, poručila je.