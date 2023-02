FATIMA JE DRAGANU ČISTILA STAN PA GA IZBOLA! Stravično ubojstvo u Srbiji: Očistila je nož i pobjegla, brani se da ju je djedica tjerao na se*s

Beogradska policija uhitila je ženu (39) osumnjičenu za ubojstvo 70-godišnjaka u njegovom stanu na Vračaru.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da je uhićena 39-godišnja žena čiji su inicijali F.Z. osumnjičena da je jučer oštrim predmetom ubola muškarca nanijevši mu smrtonosne ozlijede.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedena Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu.





Kako saznaju srbijanski mediji, Fatima Z. (39) uhićena je zbog sumnje da je ubila Dragana V. (70) u stanu u Ulici Sime Ugumanova na Vračaru. Ona je ubijenom čistila stan.

Istražuju se tvrdnje da ju je silio na se*s

Prema njihovim saznanjima, ova žena je priznala da je ubila Dragana, a kao motiv ubojstva navela je da ju je on prisiljavao na seksualne odnose.

„Fatima je navodno čistila stan kod starijeg čovjeka, te je brzo locirana. Ona je ispričala svoju verziju priče, a to je da je u jednom trenutku došlo do sukoba, kao i da je on nasrnuo na nju kako bi imali seksualne odnose. Nakon toga mu je ona zadala nožem smrtonosne ozlijede po tijelu, nakon čega je očistila nož i pobjegla. Sve ove tvrdnje se još uvijek ispituju“, navodi sugovornik Nove.rs i dodaje da se ne isključuje mogućnost da je motiv bilo i koristoljublje.

Susjeda: Bio je vedar i veseo čovjek

Vrata stana su zapečaćena, a tijelo Dragana.V. je odvezeno na obdukciju.

Susjedi iz zgrade u kojoj je umirovljenik živio navode da su u šoku nakon saznanja da je Dragan ubijen.

„Dan ranije, prije nego što su ga pronašli, razgovarao je sa mnom. Vidjela sam ga u hodniku kada je išao u trgovinu. Imao je taj neki ritual, ispijanje kave s prijateljima, plac. Bio je vedar i veseo čovjek. Brat ga je navodno čitav dan zvao, ali se on nije javljao na telefon, pa je došao do njegove zgrade i pronašao ga mrtvog“, kaže sugovornica.